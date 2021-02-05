Глава Германо-российского форума – «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти всё»

05.02.2021, 11:58, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек выступил против введения антироссийских санкций из-за «дела Навального», пишет Der Spiegel. По его словам, такие карательные меры не являются эффективными, поскольку «санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти всё». Политик уверен, что прогресса в отношениях с Россией европейцы смогут добиться лишь тогда, когда будут «вести переговоры на равных».



Reuters

Алексей Навальный отправится в тюрьму на несколько лет. «Спорное решение» суда вызвало резкую критику международного сообщества. Дальнейшие действия в отношении правительства РФ обсуждаются в настоящий момент и в Германии, и всё громче звучат призывы к введению санкций. Однако, по мнению председателя Германо-российского форума и бывшего лидера Социал-демократической партии Германии Маттиаса Платцека, такие карательные меры не являются эффективными, пишет Der Spiegel.

Платцек заявил, что введение санкций удовлетворит Запад лишь в краткосрочной перспективе. «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти всё», — заявил политик.

«Мы сможем добиться прогресса в отношениях с Россией тогда, когда будем вести переговоры на равных», — продолжает Платцек. Он по-прежнему считает правильной формулу Вилли Брандта: «изменения через сближение». По его мнению, «в долгосрочной перспективе только это сможет привести к тому, что в РФ сложится приемлемая обстановка и отношения между Россией и остальным миром, особенно с нами, европейцами, будут постепенно улучшаться».

Однако для Платцека не существует никаких сомнений в том, что Навальный должен быть освобождён. По его словам, он хотел бы «совершенно иного приговора, гораздо более независимого отношения к господину Навальному». «Я хотел бы увидеть совершенно иной подход к гражданскому обществу», — подчеркнул политик.

Во вторник Мосгорсуд приговорил Навального к трём с половиной годам лишения свободы. По мнению суда, он многократно нарушал правила условного осуждения по уголовному делу, возбуждённому в 2014 году. При этом с учётом десяти месяцев пребывания под домашним арестом в колонии общего режима ему придётся провести два года и восемь месяцев, пишет Der Spiegel.