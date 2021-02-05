 

«Спутник V» доказал, что Россия больше не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами»

05.02.2021, 11:58, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Со времён «Спутникового кризиса» в 1957 году РФ ничем не могла удивить Запад в технической сфере. Однако, как пишет Die Welt, российская вакцина от коронавируса, эффективность которой подтверждена западными экспертами, показала, что Москва всё-таки не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», как выразился бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт.


Reuters

После того как в 1957 году СССР удалось запустить первый искусственный спутник Земли, Европу и США охватил страх, вошедший в историю как «Спутниковый кризис». Как пишет Die Welt, с тех пор в технической сфере РФ ничем не могла удивить Запад, однако вышедшая на рынок вакцина от коронавируса показала, что, возможно, РФ всё же не просто «Верхняя Вольта с ядерными ракетами», как выразился когда-то о Советском Союзе бывший канцлер ФРГГельмут Шмидт.

Как отмечает издание, данные о российской вакцине «Спутник V» теперь опубликованы и в известном медицинском журнале The Lancet. Эффективность вакцины составляет 91,6%. Результаты совпадают с информацией об эффективности вакцины, опубликованной Россией в ноябре на ранней стадии испытаний. Учёные заявили, что результаты свидетельствуют о наличии ещё одного действенного инструмента в борьбе с пандемией коронавируса. Они в определённой степени оправдывают решение Москвы начать использовать вакцину ещё до появления окончательных данных о ней.

«Разработку «Спутника V» критиковали из-за невиданной спешки, сокращений и недостаточной прозрачности. Но представленный здесь результат однозначен. Теперь к борьбе с COVID-19 может подключиться ещё одна вакцина», — объясняют вирусолог Ян Джонс из Университета Ридинг и Полли Рой из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Вполне логично, пишет автор статьи, что Кремль назвал эту ценную жидкость «Спутником V». По его мнению, название вакцины «не только свидетельствует о стремлении к новому величию, но и используется, как и «Спутник» 1957 года, в пропагандистских целях».

«Наблюдать за Путиным вообще увлекательно. Ни у одного другого лидера сейчас не наблюдается макиавеллизм в чистом виде. Путин — словно машина по производству власти, закреплению власти и расширению власти. Холодный, как камень зимой, он просчитывает все внутри- и внешнеполитические варианты и пользуется любой возможностью подчеркнуть превосходство собственной системы», — пишет автор материала.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / Американская ракета с российскими двигателями стартовала к МКС

23.12 / Житель Харькова набил на лбу тату “Кернес жив”

09.09 / Полиция Портленда арестовала 11 человек

12.01 / Компания TSMC построит отдельный завод для выпуска продукции для Intel по техпроцессу 4 нм

20.09 / В британском городе Плимут неизвестный напал с ножом на людей

11.08 / Московская биржа открылась ростом

23.08 / Путин наградил орденом космонавта Олега Кононенко

31.01 / На выплаты по временной нетрудоспособности выделили еще 68,5 млрд рублей

02.10 / Мухи оказались полезными для сельского хозяйства

19.08 / Россия все ещё остаётся главным покупателем украинских услуг

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска