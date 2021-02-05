Ученые: COVID-19 увеличивает риск сердечного приступа у беременных

05.02.2021, 11:56, Разное

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Американские ученые, которые представляют сердечно-сосудистое отделение клиники Brigham and Women’s Hospital, провели исследование по поводу влияния COVID-19 на беременных пациенток. Оказывается, у них увеличивается риск сердечного приступа и вдвое возрастает вероятность возникновения венозной тромбоэмболии.

По словам экспертов, у беременных женщин с коронавирусной инфекцией риск того, что произойдет инфаркт миокарда, выше в 25 раз. Как отметил кардиолог и доктор меднаук Мехман Мамедов, такую закономерность могут вызывать дисфункция и воспаление эндотелия у пациенток с COVID-19.

Как отмечает издание «Политэксперт», при коронавирусе повышается сгущаемость крови, в результате чего образовываются тромбы. Инфекция приводит к тому, что поражается сердечно-сосудистая и дыхательная системы, которые во время вынашивания ребенка и без того испытывают большую нагрузку.