Эксперт рассказал, произойдут ли погодные аномалии из-за пандемии
05.02.2021, 11:56,
Разное
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Эксперт Владимир Семенов рассказал, произойдут ли погодные аномалии из-за пандемии коронавируса. На состояние атмосферы воздуха во всем мире повлияли самоизоляция и работа на удаленной основе.
Россияне стали больше проводить времени дома, поскольку в определенный период времени вводились различные ограничения. Люди меньше пользовались общественным транспортом, снизилось количество тех, кто отправляется в путешествия. В весенний период, когда была объявлена массовая самоизоляция, остановили свою работу многие предприятия. Все это положительно отразилось на состоянии атмосферы воздуха.
На фоне всех данных внешних факторов не стоит ждать каких-то сильных аномалий. Все изменения имеют точечный эффект, поэтому глобальные катаклизмы не произойдут.
Ученые из США выяснили, что локдауны, вводимые по всему миру из-за пандемии, привели к потеплению на Земле. «Нагреву» планеты способствовало сокращение выбросов аэрозолей, которые обычно блокировали солнечный свет. Наибольший эффект был замечен в РФ и на территории Штатов. Владимир Семенов не согласился с мнением иностранных коллег, отметив, что это пока только гипотеза.
Источник: news.ru
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