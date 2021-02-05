В российский прокат вышел снятый на Samsung Galaxy S20 Ultra фильм

05.02.2021, 11:56, Разное

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Вчера, 4 февраля, в российский прокат вышла картина, полностью снятая на флагманский Samsung Galaxy S20 Ultra. Фильм Виталия Манюкова получил название «Дважды два».

Комедию-мелодраму снимали по сценарию Анастасии Классен. Данный смартфон выбрали, исходя из его удобства и скорости самой съемки. Создатели фильма отработали все запланированные сцены за семь смен, что по меркам кинематографа является небольшим сроком. Как отметил Виталий Манюков, результат от картины, снятой на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra, превзошел все его ожидания. Для него это был вызов самому себе, но все получилось. Режиссер признался, что опыт по исследованию гаджета и его возможностей для создания коммерческого кино был занимательным.

Издание «Политэксперт» отмечает, что в фильме «Дважды два» можно увидеть Ивана Николаева, Григория Данцигера, Ольгу Литвинову, Софию Сальман и других известных актеров. По сюжету комедии-мелодрамы, в кафе встречаются две пары, которые обсуждают достаточно щепетильные темы. Излишне откровенная беседа приводит к тому, что участники застолья ссорятся между собой. После они предпринимают попытки спасти любовь и дружбу.