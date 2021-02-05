Компания Ford инвестирует в производство автономных электромобилей $29 млрд

05.02.2021, 11:54, Новости дня

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Американский бренд Ford сообщил о намерении увеличить инвестиции в разработку и последующий выпуск автономных электрокаров.

В частности, инвестиции теперь будут достигать порядка 29 млрд долларов, тогда как ранее этот показатель ограничивался на уровне 11,5 млрд долларов. По предусмотренному плану, вышеуказанная сумма должна быть освоена до 2022 года, однако теперь в рамках расширения проекта его реализация распространяется до 2025 года. Кроме того, в производство электрических автомобилей марки Ford заложат 22 млрд долларов.

Для создания беспилотных автомобилей заложили около 7 млрд долларов. Напомним, в ближайшее время планируется презентовать на рынке новый электрический пикап Ford F-150, подробности о котором пока умалчиваются.