 

Компания Ford инвестирует в производство автономных электромобилей $29 млрд

05.02.2021, 11:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американский бренд Ford сообщил о намерении увеличить инвестиции в разработку и последующий выпуск автономных электрокаров.

В частности, инвестиции теперь будут достигать порядка 29 млрд долларов, тогда как ранее этот показатель ограничивался на уровне 11,5 млрд долларов. По предусмотренному плану, вышеуказанная сумма должна быть освоена до 2022 года, однако теперь в рамках расширения проекта его реализация распространяется до 2025 года. Кроме того, в производство электрических автомобилей марки Ford заложат 22 млрд долларов.

Для создания беспилотных автомобилей заложили около 7 млрд долларов. Напомним, в ближайшее время планируется презентовать на рынке новый электрический пикап Ford F-150, подробности о котором пока умалчиваются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Центр лучевой терапии в Екатеринбурге принял первых пациентов

31.07 / Обама раскритиковал Трампа на похоронах Джона Льюиса

04.08 / Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

04.01 / В 2020 году рынок новых легковых автомобилей в Украине сократился – “Укравтопром”

19.08 / Кабмин направил на переобучение потерявших работу из-за коронавируса почти 3 млрд рублей

17.08 / Лондон решил ввести санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

21.11 / На Украине сказали, сколько денег нужно для восстановления Донбасса

18.12 / На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего – штаб ООС

05.07 / “Зенит” выигрывает у “Краснодара” после первого тайма

15.07 / Норвегия помогла РФ ликвидировать разлив топлива в Норильске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска