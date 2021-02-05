Мнение: Пен-клуб Финлядии требует от России освободить педофила Дмитриева из “Мемориала”

05.02.2021, 11:52, Разное

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Пен-клуб Финлядии требует от России освободить педофила Дмитриева из "Мемориала"

Что-то мы про Юрия Дмитриева забыли, а между тем в группе его фанатов появился замечательный текст, в котором собраны буквально все заблуждения, или вранье, об этой истории. Как тут не дать его с комментариями?

"Пен-клуб Финляндии требует освобождения Юрия Дмитриева".

suomenpen.fi https://www.suomenpen.fi/juri-dmitrijev-vapautettava/

"Юрий Дмитриев – историк из Карелии".

(Уже неправда – у Дмитриева нет ни исторического, ни другого высшего образования, как и написанных им лично исторических трудов).

"Приговор, вынесенный ему в России – пример того, насколько опасным сегодня является высказывание мнения о прошлом. Дмитриеву был вынесен приговор о сексуальном насилии. Обвинения о распространении порнографии и незаконном хранении оружия, вынесенные ему, были опровергнуты прошлым летом".

(Неправда, не опровергнуты, вышестоящий суд отменил решение по данным статьям. Кроме того, здесь замалчивается, что обвинения в действиях сексуального характера даже летом не были опровергнуты).

"Обвинения, вынесенные Дмитриеву, судя по всему, сфабрикованы".

(Не очень понятно, что тут вообще имеется ввиду. Дело в том, что Дмитриев и его адвокат признают те действия, в которых его обвиняют. Речь идет об интерпретации фактов. Якобы он много раз снимал свою приемную дочь голой и лез к ней куда не следует исключительно для контроля над ее здоровьем. Так что никто ничего не фабриковал и не подкидывал).

"Обвинения Дмитриеву, по сути, начались после нахождения им массовых захоронений в Сандармохе в Красном Бору, расположенных на территории Карельской республики".

(Какая-то чушь. Захоронения в Сандармохе был обнаружены, причем изначально не Дмитриевым, в 1997 году. Уголовное дело возбуждено в 2016-м. Разница в 19 лет!)

"В расстрельных ямах Сандармоха находятся тела около девяти тысяч мужчин и женщин – жителей Карелии, ставшими жертвами сталинских репрессий, насильно привезённых на строительство Беломорско-Балтийского канала и заключённых Соловецкого лагеря".

(Эту ложь был вынужден признать сам Мемориал, несколько лет назад снизивший количество репрессированных в Сандармохе до 6 тысяч человек. Правда для этого ему пришлось включить в список всех, кого можно, включая массу уголовников, расстрелянных за побеги. А документально подтвержден лишь факт расстрела в Сандармохе первого соловецкого этапа, 1111 человек. Все. Тут главное то, что цифра в 9 тысячах расстрелянных в Сандармохе вранье от начала и до конца, а часть этих жертв вообще никогда не существовала в природе).

"Приговор Дмитриеву есть одно из проявлений господствующей в России кампании, инициированной Владимиром Путиным, по переписыванию истории на новый лад. Путинское правительство пытается методично залакировать тёмные пятна советской истории, в особенности наследие сталинизма".

(На самом деле официальная идеология до сих пор находится под влиянием мифов 90-х годов, Солженицына преподают в школе, а «темные пятна» стали «светлеть» по объективным причинам, благодаря деятельности многих независимых исследователей, развенчавших на фактах множество антисталинских мифов).

"Вот что происходит в ближайшей к нам соседней стране. Мы не можем оставаться равнодушными к тому, как обращаются с Дмитриевым, к явным нападкам на объективную свободу изучения истории и на факты, подтверждённые исследованиями… Согласие с историей можно найти, лишь изучая её и открыто обсуждая её самые мрачные моменты".

(Нам тут тоже не все равно, что происходит в ближайшей к нам стране. Например, в Финляндии в 1918 году, после гражданской войны, 8 тысяч красных было расстреляно и 12 тысяч умерло в концлагерях. В тюрьмы и лагеря было брошено почти 3 % населения страны, то есть в 2-4 раза больше, чем было всех заключенных, уголовных и политических, в ГУЛАГе даже в самые суровые годы. В концлагеря при Маннергейме заключали даже малолетних детей красных, а самым молодым девушкам, расстрелянным без судебного разбирательства, было 14 лет. Хорошо бы членам финского Пен-клуба обсудить самые мрачные моменты своей истории и потребовать снести памятники кровавому палачу Маннергейму. И только после этого лезть к соседям со своими поучениями).

На фото – недавний одиночный пикет в защиту Дмитриева. Очень колоритное фото))

(с) Александр Степанов

https://vk.com/wall10412510_36318 – цинк

PS. "Мемориал" должен быть запрещен на территории РФ, а антисталинисты-педофилы из "Мемориала" должны сидеть. Финский "гей пен-клуб" следутет отправлять в пешее эротическое путешествие.

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