 

Степанов: Главная цель на данном этапе борьбы с пандемией достигнута

05.02.2021, 11:50, Новости дня
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Власти достигли главной цели в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 на данном этапе, считает министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом он заявил 5 февраля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

По словам министра, при введении карантинных ограничений правительство “балансировало” между противоэпидемическими мерами и состоянием экономики.

“Думаю, в этом зале нет человека, который считает, что в Украине очень сильная экономика. Поэтому нам надо было балансировать и получить результат: сдержать распространение COVID-19 на территории Украины и как следствие – сохранить жизни украинцев. Важно, чтобы потери на этой войне были как можно меньше. Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута: Украина находится на 34-м месте в Европе по уровню смертности. У нас в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и в два раза меньше, чем во Франции. Давайте признаем: это в том числе результат наших карантинных мер”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. заболевших умерли, более 1 млн – выздоровели.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Украина – на 17-м месте в мире по числу заболевших.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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