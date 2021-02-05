 

Степанов рассказал, насколько сократилось число новых случаев COVID-19 c декабря

05.02.2021, 11:50, Новости дня
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С начала декабря недельное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине сократилось. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 5 февраля, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Он заявил, что это, в частности, стало следствием введенных в стране карантинных ограничений.

“Несколько недель [подряд] уменьшается количество больных в сравнении с каждой следующей неделей. Хочу вам напомнить: в первую неделю декабря [2020 года] у нас было 89 тыс. новых случаев COVID-19, а за прошлую неделю – всего 27 тыс. случаев. Меньше в три раза”, – сказал министр. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 5 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,2 млн человек, 22,7 тыс. заболевших умерли, более 1 млн – выздоровели.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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