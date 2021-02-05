 

“Красота – это боль”. Американский рэпер вживил в лоб бриллиант стоимостью $24 млн. Видео

05.02.2021, 11:50, Новости дня
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Американский рэпер Lil Uzi Vert вставил в лоб розовый бриллиант. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав видео, на котором его лицо запечатлено крупным планом.

“Красота – это боль”, – написал он.

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Публикация от Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)

Впервые этот камень музыкант увидел в 2017 году. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

“Я уже много лет плачу за натуральный розовый бриллиант от [ювелирного бренда] Elliot. Этот камень стоит так дорого, что я плачу за него с 2017 года. Тогда я впервые увидел настоящий розовый бриллиант. Много кеша на моем лице”, – написал он.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦ * A lot of M’s in my face * * *

— Uzi London * ® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

“Это 10 или почти 11 карат”, – добавил он.

It’s 10 almost 11 carats https://t.co/vjCZkmAn15

— Uzi London * ® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

Американский ювелир Эллиот Элианте 3 февраля в Instagram разместил видео с участием рэпера, на лбу которого сверкает драгоценный камень.

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Публикация от Elliot Eliantte (@eliantte)

Издание Huffington Post со ссылкой на Instagram Stories друга рэпера отмечает, что стоимость камня оценивается в $24 млн. 

Lil Uzi Vert (настоящее имя – Саймир Вудс) стал известен после выпуска дебютного сингла Money Longer (2016).

ВИДЕОВидео: LIL UZI VERT / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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