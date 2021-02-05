Сторонницу теории заговора QAnon Грин исключили из всех комитетов Конгресса США

05.02.2021, 11:50, Новости дня

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Палата представителей США проголосовала за решение исключить республиканку и конгресcвумен Марджери Тейлор Грин из всех комитетов. Об этом пишет CNN.

Конгресcвумен исключили из образовательного и бюджетного комитетов.

Недовольство в Конгрессе Грин усилилось после материала CNN о том, что она неоднократно заявляла о поддержке казни политиков-демократов в 2018 и 2019 годах перед избранием в Конгресс.

Республиканка также столкнулся с негативной реакцией из-за недавних комментариях о стрельбе в школе Паркленда в 2018 году (бывший ученик школы тогда расстрелял 17 человек). Студенты, пережившие ту стрельбу, и семьи погибших призвали к ее отставке после того, как появились комментарии, свидетельствующие о согласии конгрессвумен с людьми, которые утверждали, что стрельба была “операцией под ложным флагом” – так называют операции, осуществляемые с целью убедить общественность в том, что они проводятся другими организациями или государствами.

Также в Конгрессе выражали обеспокоенность тем, что Грин является последовательницей конспирологической теории QAnon – ее сторонники верят, что экс-президент США Дональд Трамп вел секретную войну против представителей элиты в правительстве, бизнесе и СМИ, которые поклоняются сатане и являются педофилами.

Сама Грин во время слушаний в Конгрессе заявила, что сожалеет обо всех этих заявлениях. Также она пыталась дистанциироваться от QAnon. Политик заявила, что заинтересовалась этой теорией после того, как “увидела в новостях вещи, которые не имели для нее смысла”, а также добавила, что на протяжении 2018 года она была “расстроена некоторыми вещами” и чувствовала, что не может доверять правительству.

Марджери Тейлор Грин в Палату представителей была избрана от штата Джорджия. Она всячески поддерживала Дональда Трампа во время его президентства, голосовала против результатов выборов 2020 года, а также в первый день президентства Джо Байдена пыталась инициировать его импичмент.

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