Лавров заявил об «отсутствии нормальности» в отношениях РФ и ЕС

05.02.2021, 11:48, Новости дня

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Отсутствие нормальных отношений между Москвой и Евросоюзом никому не приносит пользы, сообщил глава МИД Сергей Лавров на встрече с верховным представителем ЕC по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем.

«Главная проблема, с которой мы все сталкиваемся – это отсутствие нормальности в отношениях между Россией и Европейским союзом, между двумя крупнейшими игроками на евразийском пространстве. Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также сообщил о готовности отвечать на любые вопросы, которые Боррель поставит на переговорах. «Постараемся вас не разочаровать», – сообщил Лавров.

Ранее Боррель призвал к откровенному диалогу с Россией «Мы должны иметь возможность откровенно обсуждать с Россией состояние наших отношений. Цель дипломатии состоит именно в том, чтобы вести диалог, передавать сообщения и попытаться найти точки соприкосновения. Когда дела идут плохо, необходима дипломатия. Наши каналы связи должны всегда оставаться открытыми», – сообщил он.

Боррель посещает Москву 4-6 февраля. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель получит от главы МИД Сергея Лаврова жесткий ответ, если привезет в Москву жесткий месседж по ситуации с Алексеем Навальным.