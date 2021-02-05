 

Шойгу рассказал о дополнительных закупках гиперзвукового и высокоточного оружия

05.02.2021, 11:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вопросы дополнительных поставок гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности обсуждены на совещании, которое провел министр обороны Сергей Шойгу.

«Вопрос развития высокоточного оружия большой дальности и оснащения им вооруженных сил находится на особом контроле у президента России. В апреле необходимо доложить главе государства о том, что делается в этом направлении», – передает ТАСС слова Шойгу на совещании, которое прошло на базе НПО машиностроения в подмосковном Реутове.

По словам министра, «на основании расчетов Генерального штаба совместно с Минпромторгом организована работа по дополнительным закупкам гиперзвукового и высокоточного оружия большой дальности».

Ранее президент Владимир Путин наградил бывшего гендиректора НПО машиностроения Герберта Ефремова орденом за разработку гиперзвукового блока «Авангард».

Китайские СМИ писали, что российские военные комплексы «Сармат», «Авангард» и «Ярс» обладают выдающимися боевыми свойствами, они чрезвычайно опасны для потенциального противника. По данным китайской прессы, «Авангард» способен долететь до Вашингтона за 15 минут.

Напомним, Соединенные Штаты настаивают, чтобы РФ свернула проекты «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», систему «Посейдон» и крылатую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гиперзвуковом блоке «Авангард» в контексте отношений с США и о том, какое еще российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.01 / В Италии в реке нашли мертвой украинку

12.01 / “Он был великолепен”. Маск похвалил на русском языке советского конструктора Королева

11.08 / Звезда «Зачарованных» заметила новый симптом коронавируса

16.07 / Грибники в Подмосковье обнаружили останки скелета

20.12 / В США начались поставки вакцины Moderna

20.08 / Смертность в Швеции из-за коронавируса побила 150-летний рекорд

03.12 / WP – продажи в «чёрную пятницу» разочаровывают — и это признак экономических проблем

28.09 / В Армении опасаются вмешательства Турции в конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана

27.11 / «Важный сигнал» — гомосексуалистов бундесвера реабилитируют и поощрят деньгами

26.01 / Ученые назвали забывчивость признаком эффективного ума

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска