 

Мнение: Танец роботов

05.02.2021, 11:46, Разное
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Все уже видели, конечно – но нельзя не запостить. Зрелище потрясающее. Вроде и весело, и, с другой стороны, есть в этом что-то зловещее. А как эти громоздкие машины держат равновесие, даже стоя на одной ноге! Причем – в прыжке! Прогресс реально неудержим. И, стало быть, старая хохма про “боевых человекоподобных роботов” на глазах становится реальностью.

Но Boston Mechanics, которые все это создали – это все-таки да, это старая добрая Америка, флагман человечества.

Источник: Размышления вольного социолога



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