Скандалы: Закрутка гаек дошла до Госдумы

05.02.2021, 11:16, Разное

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Силовики создают прецедент, меняющий правила составления списков кандидатов в депутаты Госдумы РФ: в них не попадут бизнесмены, планирующие переписать активы на родственников и продолжать коммерческую деятельность

Бизнесмены вплоть до 2016 года практически беспрепятственно могли избираться в Госдуму, не принимая особого участия в политической деятельности. Некоторые из них договаривались напрямую с руководством партий, получая на взаимовыгодных условиях проходные места в территориальных списках. Другие через подконтрольные фирмы официально вносили пожертвования в избирательные фонды, помогая избраться не только себе, но и своим будущим коллегам. В зависимости от партии цена вопроса могла достигать десятков миллионов рублей.

Статья 4 действующего закона о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы запрещает федеральным парламентариям после избрания в Госдуму входить в органы управления «хозяйственного общества или иной коммерческой организации» и «осуществлять иную предпринимательскую или другую оплачиваемую деятельность, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности». Нарушение этой нормы грозит досрочным отзывом мандата. Однако до последнего времени на неё никто особого внимания не обращал.

– Считалось, что если ты лично не входишь в состав учредителей и не расписываешься в платёжках, то претензий к тебе нет. Поэтому все продолжали вести коммерческие дела неформально, продолжая зарабатывать деньги, – пояснил «Октагону» один из депутатов.

Однако представители ФСБ и прокуратуры решили доказать, что столь однобоко эту норму трактовать нельзя. И сделали это на примере депутата-единоросса Сергея Сопчука. До избрания в 2016 году в Госдуму Сопчук занимал посты председателя заксобрания и первого вице-губернатора Приморского края. Получив мандат, он переписал на сестру Людмилу Стукову долю в компании «Терней Золото». Формально выполнив требования Федерального закона «О противодействии коррупции», фактически он продолжил руководить предприятием.

Прокуратура признала, что договор о передаче доли Стуковой носил фиктивный характер. После сделки депутат продолжил участвовать в хозяйственно-финансовой деятельности «Терней Золото», принимать руководящие решения, «нелегально снабжать его денежными средствами» и извлекать незадекларированный доход из его деятельности. Силовики считают, что в течение последних девяти лет Сергей Сопчук вкладывал в предприятие средства в виде кредитов на сумму порядка миллиарда рублей.

Прокуратура предъявила парламентарию претензии в связи с незаконной предпринимательской деятельностью. По решению суда контролируемая им доля в «Терней Золото» передана государству. Как сообщили изданию в Госдуме, представление прокуратуры о лишении Сопчука депутатской неприкосновенности пока не поступало. Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата будет поставлен только в случае признания судом его виновности.

Прецедент с Сопчуком уже изменил подход к формированию предвыборных списков парламентских партий в преддверии выборов 2021 года. Губернаторы и представители Администрации президента начали с настороженностью относиться к депутатам-бизнесменам, продолжавшим в последние годы контролировать свои коммерческие проекты.

В частности, по данным «Октагона», серьёзные вопросы появились к члену фракции «Единая Россия» Глебу Хору, владеющему 50 процентами акций ООО «Инвестиционно-финансовая компания “ДАН”» и задекларировавшему по итогам 2019 года доход в размере 33 млн 70 тыс. рублей.

Депутату Ивану Демченко, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит 51 процент ООО «Новосталь-М». Этот актив передан в доверительное управление. Остальными акциями владеет его полный тёзка, которого СМИ называют сыном депутата. «Новосталь-М» принадлежат 80 процентов уставного капитала ООО «Абинский электрометаллургический завод», который, в свою очередь, в 2019 году приобрёл АО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».

Но наиболее интригующим может стать рассмотрение вопроса о повторном выдвижении от «Единой России» пермского депутата-единоросса Дмитрия Скриванова.

В 2014 году парламентарий занялся медиабизнесом, взял под контроль ООО «АктивМедиа». Предприятие в разные годы издавало газеты «В курсе», «Пермская трибуна», «Звезда», «Местное время» и «Комсомольская правда в Перми», управляло радиостанцией «Эхо Москвы» в Перми, телеканалом «Урал-Информ ТВ».

Медиаактивы играли ключевую роль в политической деятельности Скриванова. Будучи первым вице-спикером заксобрания Пермского края, в 2013 году он создал неформальное объединение из 38 депутатов, получившее название «Группа товарищей». В 2016 году оно приняло участие в выборах в заксобрание, однако не смогло получить необходимое для контроля за его деятельностью число мандатов. Сам Скриванов стал депутатом Госдумы.

Загадочные расписки

Подробности финансирования Скривановым предвыборной кампании описаны в иске управляющей компании «ЦУП» к политтехнологу Сергею Мощенкову, который был подан в 2020 году. В документе говорится, что в апреле-мае 2016 года Дмитрий Скриванов заключил с ответчиком договоры займа на общую сумму 30 млн 996 тыс. рублей. По данным «Октагона», эти средства предназначались для оплаты услуг и расходов на организацию участия Скриванова в праймериз «Единой России».

Истец заявил суду, что 1 сентября 2016 года Дмитрий Скриванов переуступил право требования возврата указанных средств АО «Компания “Дартс”», учреждённому женой депутата Натальей Скривановой. 16 апреля 2018 года «Дартс» переуступила право требования займов ООО «Управляющая компания “ЦУП”», являвшемуся на тот момент учредителем некоторых входивших в состав холдинга Скриванова СМИ.

Суд первой инстанции удовлетворил требования истца, но апелляционная инстанция отменила это решение. Основанием для пересмотра стали итоги экспертизы.

«Согласно выводам судебной экспертизы №№ 5353/5604 (0250/0327) от 19 марта 2020 года следует, что дата, указанная в договоре уступки прав требования (цессии) от 01 сентября 2016 г., заключённом между Скривановым Д. С. и АО “Компания “Дартс”, не соответствует времени его выполнения. Экспертом указано, что данный договор выполнен не ранее июня 2018 г., так как подпись от имени Скриванова Д. С. выполнена не ранее июня 2018 г.», – говорится в судебном решении.

Установив, что первый договор цессии был заключён позже, чем второй, суд пришёл к выводу о мнимости совершённой сделки. Вопрос о возможной фальсификации предоставленных суду документов и наличии признаков мошенничества в ходе судебного заседания не рассматривался. Истец обжаловал решение в кассационной инстанции, рассмотрение его жалобы назначено на февраль.

Менеджерская карусель

В 2017 году компания «АктивМедиа» начала оптимизацию структуры и расходов, а затем ушла в банкротство. Часть оставшихся под контролем Скриванова СМИ объединились в новом проекте – РИА «Местное время». Для разработки стратегии его развития и создания контента депутат, по данным интернет-изданий, приглашал несколько групп медиаменеджеров, имеющих отношение к изданию «Лайф» и другим СМИ.

В числе последних была команда московских журналистов, привлечённая через одно из столичных агентств. Наёмные менеджеры приступили к работе весной 2020 года. В том числе они подобрали необходимых для входящих в холдинг СМИ редакторов и колумнистов. Скриванов иногда включался в этот процесс, выступая на рабочих летучках.

Взаимодействие заказчика и исполнителей не сложилось.

«Они не выслушали ни одной рекомендации, настаивали на своих собственных KPI», – рассказывает участник проекта. С первого же месяца начались перебои с оплатой труда наёмной команды. В октябре её представители, не получив зарплату за полтора месяца, прекратили работу.

Вот как описала в Facebook свой негативный опыт журналист Мария Дегтерева: «Позвали меня, значит, писать колонки в пермское издание “Звезда”. Я человек простой, зовут – иду! Нет, знакомые, конечно, предупреждали, что мероприятие авантюрное. Дмитрий Скриванов, владелец издания, пермский медиа, , магнат имеет репутацию Шуры Балаганова, неведомым образом прорвавшегося в госдуму. Не буду томить читателя подробностями – всю московскую команду товарищ Балаганов, тьфу, Скриванов кинул на деньги. Суммы называть не буду, но они внушительные».

Через несколько дней после публикации поста Дегтерева сообщила о поступивших ей от Скриванова угрозах: «Дорогие друзья. Депутат государственной думы Дмитрий Скриванов, о котором мы с коллегами вынуждены были написать, со вчерашнего дня угрожает мне полицией и судами. За то, что обнародовала данные о невыплате им зарплаты собственным сотрудникам».

По информации «Октагона», эти истории стали известны силовикам, представителям Кремля и «Единой России», губернатору Пермского края. Завершились проверки, в ходе которых планировалось выяснить, действительно ли Скриванов участвовал в управлении связанным с ним медиабизнесом. Материалы отправлены на рассмотрение в Москву. Если указанные факты подтвердятся, то дело примет критичный для депутата оборот.

Политконсультант, автор телеграм-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов считает, что ужесточение контроля за неформальным ведением депутатами Госдумы бизнеса пойдёт на пользу и Думе, и партиям, в первую очередь – «Единой России».

– Нужно, чтобы требование отказаться как от формального, так и неформального ведения бизнеса применялось к каждому депутату. Чтобы перед законом были равны все. Тогда эта борьба будет хорошим подспорьем для технологов, которые будут объяснять избирателям, почему надо голосовать за «Единую Россию», – поясняет Давыдов.

Партнёр, директор юридической компании «Конус» Алексей Силиванов отметил в разговоре с «Октагоном», что понятия «контролирующее» и «аффилированное лицо» также начинают играть всё большую роль в законодательстве и судебной практике:

– Роль контролирующих лиц, которые не имеют официального статуса, но при этом дают обязательные для исполнения указания и определяют действия компании, все чётче проявляется в делах о банкротстве. Рассматривается много дел, где фигурируют аффилированные лица. Усиливаются органы, которые могут фиксировать факты подконтрольности и аффилированности. Этот опыт вполне могут распространить, например, на депутатов. В работе парламентария нужно разграничивать, когда он лоббирует интересы субъектов экономической деятельности в интересах государства, а когда делает это в интересах подконтрольных структур, имея для этого полномочия, аппаратный вес и инсайдерскую информацию. В последнем случае депутат может заработать себе не только очки и преференции, но и реальные материальные блага. Рискну предположить, что сегодня в бизнесе участвует большая часть депутатов. Чтобы не попасть под удар, они, по всей видимости, должны проявлять лояльность.

Дмитрий Скриванов, отвечая на вопрос корреспондента «Октагона» о своём участии в управлении медиаактивами, порекомендовал обратиться к нормам федерального законодательства:

– Прочитайте закон и увидите, чем имеет право заниматься депутат, а чем не имеет.

Скриванов подчеркнул, что никогда не приглашал для развития пермского медиахолдинга каких-либо менеджеров из других регионов, не участвует в судебном процессе с политтехнологом Сергеем Мощенковым. Депутат также заверил, что не знаком с журналисткой Марией Дегтеревой:

– Я её даже никогда не видел, – заявил парламентарий.

Константин Джултаев