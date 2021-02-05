Мнение: Раздел рынка

05.02.2021, 11:14, Разное

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Парагвай подписал соглашение о поставках вакцины «СпутникV». Сегодня такие соглашения заключены и вакцина постепенно начинает применяться в Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.

Российская вакцина изначально позиционировалась как «вакцина для бедных», а потому получает сертификацию на рынках периферийных развивающихся стран. Более «денежные» рынки занимают конкурирующие препараты. В этом, кстати, нет ничего особенного — специализация неизбежна. На платежеспособные рынки российскую вакцину, по всей видимости, допустят только после того, как они будут поделены между основными фармацевтическими гигантами.

Впрочем, сейчас у всех есть проблемы даже не с разделом рынков, а с производством вакцин — спрос всё ещё выше, чем предложение. Вследствие чего периодически возникают сбои в поставках. Кроме того, не стоит забывать, что существует и немалое недоверие к вакцинации как таковой – «ковидный террор» для сохранивших хоть какую-то трезвость рассудка вызывает обратную реакцию. Правительства делают все возможное, чтобы обеспечить счастье вакцинации для всех, и чтобы никто не ушел обиженным. Поэтому для отказников вводятся драконовские правила вроде «ковид-паспортов» и угроз социальной дисквалификации.

У российских вакцин узкое место — это производственные мощности. Своих собственных не хватает, а производство на чужих мощностях по лицензии неизбежно сталкивается с конкуренцией за эти мощности с другими производителями. Для западных производителей основную головную боль доставляет, конечно, китайская Синовак. Китайцы только в 2020 году сумели произвести порядка 100 миллионов доз, причем их препарат находится в относительно недорогом ценовом диапазоне — дороже российской, но дешевле западных вакцин. Крупные и платежеспособные рынки стараются сбалансировать поставки трех основных препаратов — от Синовак, Астрозенеки и Пфайзер — в основном исходя из политических соображений. Бразилия намерена до конца этого года закупить и произвести на своих мощностях примерно 100 млн доз китайской вакцины и 250 млн доз западных. Российскую вакцину на такие рынки если и будут допускать, то только в качестве резервной, закрывать возможные производственные сбои и накладки.

По всей видимости, мировой рынок так и будет поделен между тремя основными вакцинами, российские будут играть вспомогательную роль.

У развивающихся рынков есть неприятная особенность — они очень любят получать товар в кредит. А в ситуации мирового кризиса это будет основной инструмент оплаты. Так что живые деньги будут в основном на развитых рынках, а остальные позволят лишь чувствовать свое величие, а деньги — когда-нибудь очень потом. Если они вообще будут.

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