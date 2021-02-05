 

Кайли Миноуг прокомментировала слухи о своей помолвке с Полом Соломонсом

05.02.2021, 11:12, Разное
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Кайли Миноуг и креативный директор британского GQ Пол Соломонс встречаются с 2018 года: многие пары за это время приходят к мысли о женитьбе, поэтому вчерашнее сообщение о намечающейся свадьбе певицы никого не удивило. Первым об этом рассказал миру Daily Mail, более того, издание ссылалось не на слова каких-то мифических инсайдеров, а на комментарий мачехи Пола Глории.

Мы знакомы с Кайли, она очень мила. Я так счастлива, что они помолвлены! Это замечательно. Но, простите, я не могу вам сказать больше, потому что меня просили об этом. Я уважаю моего сына и слишком уважаю Кайли, чтобы позволить себе наговорить лишнего, – отметила Глория в интервью Daily Mail.

Не поверить такому сообщению близкого родственника непросто, поэтому мировые СМИ тут же распространили новость о помолвке певицы, а британский HELLO! созвонился с ее представителем и выяснил, что слухи… всего лишь слухи.

Они очень счастливы на том этапе отношений, на котором сейчас находятся. Все эти сообщения неверны.

Напомним, Пол Соломонс – первый, с кем Кайли начала выходить в свет после тяжелого расставания с бывшим возлюбленным, актером Джошуа Сассом. По сообщениям издания The Sun, Пол и Кайли “начали тайно встречаться” в феврале 2018 года, но певица тогда не хотела форсировать события и впервые поделилась радостью с подписчиками в Instagram лишь в мае. Про нового спутника певицы известно, что он  является креативным директором GQ c 2011 года и ранее был замечен в компании таких известных девушек, как Кара Делевинь и Белла Хадид. 



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