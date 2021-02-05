 

При коронавирусе могут проявиться симптомы диабета

05.02.2021, 11:02, Разное
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Ученые из Ульмского университета установили, что при коронавирусе могут появляться симптомы диабета. COVID-19 может поражать многие органы, но в особенности оказывается негативное воздействие на пищеварительный тракт, дыхательные пути, легкие, нервную и сердечно-сосудистую системы.
В процессе проведения исследования специалисты установили, что коронавирус отрицательно сказывается на работе поджелудочной железы. Это и объясняет то, что при тяжелых формах инфекционного заболевания наблюдаются скачки сахара в крови, происходит нарушение обмена веществ.

Если говорить о симптомах, то они могут варьироваться от гипергликемии до кетоацидоза. Сбои в работе поджелудочной железы были установлены в ходе проведения вскрытия умерших в результате COVID-19. После того как исследователи перестали обнаруживать вирусные белки в легких, они все еще наблюдались в поджелудочной железе.

Источник: ufatime.ru



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