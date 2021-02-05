 

Сон менее семи часов способен негативно воздействовать на генетическом уровне

05.02.2021, 11:02, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые пришли к выводу, что недостаток сна оказывает влияние на гены. При недосыпе пострадали около 711 генов, ответственных за воспаление, а также реакцию иммунитета и стресса.
Здоровый сон для человека должен длиться от семи до девяти часов. Любые отклонения в большую или меньшую сторону могут оказаться фатальными. При недосыпе люди в основном чувствуют усталость или рассеяность, но существуют более опасные и долгосрочные последствия.

Так, во время сна вырабатываются клетки-киллеры и интерлейкин-2, без которых иммунная система не может нормально функционировать. Поэтому дефицит сна напрямую связан с рисками развития простудных, гриппозных и онкологических заболеваний.

Однако результаты нового исследования британских ученых показали, что недостаток сна может негативно отразиться на состоянии 711 генов. Ученые называют их «добрыми», поскольку они отвечают за реакцию иммунитета и стресса. Также во время сна происходит расщепление веществ, приводящих к возникновению болезни Альцгеймера.

Источник: ufacitynews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Евгения Сатановский объяснил, почему называет «крысами» Порошенко и Зеленского

28.11 / Медики назвали «забытое» масло, резко понижающее кровяное давление

16.08 / Гадалка таро, к которой инвесторы с Уолл-стрит обращаются за советом

17.11 / «Борец с геями» попросил полицию закрыть Zoom cafe в Петербурге

15.09 / Мнение: «Русская интеллигенция» отозвалась на призыв поклонницы Дзержинского

14.10 / «Логово дождевого червя» Третьего рейха

25.06 / Ученые: Поседение волос является обратимым процессом

20.11 / Анастасия Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов

16.08 / На митинг в поддержку Александра Лукашенко вышел 1 миллион человек

02.11 / Курс евро внезапно подскочил

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска