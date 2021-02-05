Сон менее семи часов способен негативно воздействовать на генетическом уровне

05.02.2021, 11:02, Разное

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Ученые пришли к выводу, что недостаток сна оказывает влияние на гены. При недосыпе пострадали около 711 генов, ответственных за воспаление, а также реакцию иммунитета и стресса.

Здоровый сон для человека должен длиться от семи до девяти часов. Любые отклонения в большую или меньшую сторону могут оказаться фатальными. При недосыпе люди в основном чувствуют усталость или рассеяность, но существуют более опасные и долгосрочные последствия.

Так, во время сна вырабатываются клетки-киллеры и интерлейкин-2, без которых иммунная система не может нормально функционировать. Поэтому дефицит сна напрямую связан с рисками развития простудных, гриппозных и онкологических заболеваний.

Однако результаты нового исследования британских ученых показали, что недостаток сна может негативно отразиться на состоянии 711 генов. Ученые называют их «добрыми», поскольку они отвечают за реакцию иммунитета и стресса. Также во время сна происходит расщепление веществ, приводящих к возникновению болезни Альцгеймера.

Источник: ufacitynews.ru