«Это не бизнес»: Рустам Солнцев раскритиковал стремление звезд открывать бьюти-салоны

05.02.2021, 11:02, Разное

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Многие представители российского шоу-бизнеса, пользуясь своей популярностью и узнаваемостью, открывают бьюти-салоны или даже целые сети. Экс-звезда «ДОМа-2» Рустам Солнцев отметил, что это сложно назвать бизнесом, так как на салонах красоты заработать невозможно.

В свое время участник телестройки также открыл бьюти-салон, но вскоре разочаровался. Рустам Солнцев отметил, что у многих знаменитостей «не сходится даже дебет с кредитом». Ему удалось заработать на этом бизнесе всего 2 тысячи долларов, за которые он купил сумку бренда Louis Vuitton – но через время этот дорогой аксессуар у него украли. Поэтому подобные инвестиции звезд экс-участник «ДОМа-2» считает бессмысленными.

Свой салон красоты в столице есть у Анастасии Решетовой – бывшей возлюбленной рэпера Тимати. В основном клиенты оставляют высокие оценки, хотя отзывы в Сети можно встретить разные. Низкие рейтинги имеет бьюти-салон Ксении Бородиной. Кроме этого, многие посетительницы жалуются на заоблачные цены на услуги.

На своем имени решила сделать бизнес еще одна звезда «ДОМа-2» Алена Водонаева. При этом она специально не создавала сайт, а просто открыла профиль в микроблоге Instagram. Несмотря на это, у салона достаточно высокие оценки и он пользуется популярностью.

Успешно работает маникюрная студия актрисы Анны Хилькевич и фигуристки Аделины Сотниковой. Однако у Наташи Королевой дела пошли не очень хорошо, и во время пандемии она приняла решение о роспуске коллектива салона красоты и его закрытии.

Источник: yandex.ru