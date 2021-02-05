Honda Breeze обошел по продажам Toyota RAV4 в Китае

05.02.2021, 11:00, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый кроссовер Honda Breeze сумел опередить по уровню спроса на рынке Китая обновленную модель Toyota RAV4.

Аналитики констатировали, что в конце прошлого года модель Honda Breeze приобрели около 19 тысяч клиентов на китайском рынке, тогда как конкурент набрал чуть более 18 тысяч сделок. По мнению специалистов, такая динамика заключается в том, что автомобиль имеет более привлекательный ценник и улучшенные параметры производительности.

Под капотом Honda Breeze установлен 1,5-литровый турбированный агрегат на 193 л.с. мощности. Также клиенты могут выбрать кроссовер с системой полного привода. В зависимости от комплектации Honda Breeze оснащается парктрониками, камерой кругового обзора, а также круиз-контролем.