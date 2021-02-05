Марка Lancia обновила Lancia Ypsilon

05.02.2021, 11:00, Новости дня

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Итальянский автобренд Lancia Automobiles представил публике модернизированную модель Lancia Ypsilon.

В частности, новинка поставляется с улучшенной решеткой радиатора, а также хромированными вставками. Распознать автомобиль можно по светодиодным фарам, заниженным воздухозаборникам, а также новым оттенкам кузова. В салоне автомобиля установлена новая мультимедийная система, а также синхронизация Android Auto и Apple CarPlay.

Вместе с тем технические характеристики автомобиля пока остаются неизвестными. Эксперты прогнозируют, что Lancia Ypsilon окажется популярнее, чем предшествующее поколение. Цена новинки пока умалчивается производителем и будет объявлена несколько позже.