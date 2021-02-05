Компания Volkswagen представит в Индии кроссовер Taigun в марте 2021 года

05.02.2021, 11:00, Новости дня

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Появились подробности о новой модели кроссовера Volkswagen Taigun 2021.

Автомобиль построен на платформе MQB AO IN, которая ранее уже задействовалась в серийном внедорожнике Skoda Vision IN. Вместе с тем концептуальная версия паркетника впервые была показана в минувшем году. Теперь же автомобиль покажут в серийной модификации. Под капотом кроссовера Volkswagen Taigun 2021 установлен 1-литровый бензиновый мотор на 113 л.с. мощности. Покупатели смогут выбрать автомобиль с 6-ступенчатой “механикой” или 7-ступенчатым “автоматом”.

Вместе с тем первыми смогут приобрести серийный кроссовер Volkswagen Taigun 2021 модельного года клиенты в Индии, однако в дальнейшем его продажи могут распространиться в остальных странах.