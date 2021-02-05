 

Мнение: Тщательный подход к уликам

05.02.2021, 10:58, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24


Жалкая копия и неповторимый оригинал.

В документы ФБР о штурме Капитолия попала фотожаба. Понабирают в Куантико по объявлению.

Зря спалили, надо чтобы это дошло до суда и вскрылось уже там.

Но в целом и без этого смешно – мемы про "черного властелина" прокрались в официальные документы одной из крупнейший спецслужб. Само собой, косяк уже растащили на новые мемы.

PS. И вот еще интересное.


Почти как на Красной Дорожке в Каннах.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / “Совершенно удивительный год”: Равшана Куркова подогрела слухи о беременности интригующим постом

21.11 / Мнение: О настоящей бомбе под нашу Россию

27.10 / Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус вместе с сыном Платоном

10.07 / Таблетки вместо физических упражнений? Ученые приблизили это

07.09 / Мнение: Белоруссия наша! А польские жулики: ни украсть, ни посторожить…

19.01 / «Больше не нужно никаких доказательств»

23.12 / Корабль «Фортуна» приступит к укладке «Северного потока — 2» на территории Дании в 2021 году

05.08 / Мнение: Взрыв в Бейруте

20.07 / Анастасия Стежко из сериала “Полицейский с Рублевки” показала фото со свадьбы в Париже

12.08 / В сентябре российских автовладельцев ждут три нововведения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска