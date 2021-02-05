Мнение: Тщательный подход к уликам
05.02.2021, 10:58,
Разное
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Жалкая копия и неповторимый оригинал.
В документы ФБР о штурме Капитолия попала фотожаба. Понабирают в Куантико по объявлению.
Зря спалили, надо чтобы это дошло до суда и вскрылось уже там.
Но в целом и без этого смешно – мемы про "черного властелина" прокрались в официальные документы одной из крупнейший спецслужб. Само собой, косяк уже растащили на новые мемы.
PS. И вот еще интересное.
Почти как на Красной Дорожке в Каннах.
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Источник: Colonel Cassad
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