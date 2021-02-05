Мнение: Тщательный подход к уликам

05.02.2021, 10:58, Разное

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Жалкая копия и неповторимый оригинал.

В документы ФБР о штурме Капитолия попала фотожаба. Понабирают в Куантико по объявлению.

Зря спалили, надо чтобы это дошло до суда и вскрылось уже там.

Но в целом и без этого смешно – мемы про "черного властелина" прокрались в официальные документы одной из крупнейший спецслужб. Само собой, косяк уже растащили на новые мемы.

PS. И вот еще интересное.



Почти как на Красной Дорожке в Каннах.

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