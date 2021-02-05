 

В Белом доме заявили, что намерены привлечь РФ к ответственности “за весь спектр злонамеренных действий”

05.02.2021, 10:56, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена намерена привлечь Россию к ответственности за злонамеренные действия. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге 4 февраля, сообщает Белый дом.

“В отличие от предыдущей администрации, мы будем предпринимать шаги, чтобы привлечь Россию к ответственности за весь спектр злонамеренных действий. Это включает вмешательство в американскую демократию, отравление химическим оружием граждан в Европе, кибаратаки и взломы и  многое другое. Мы будем делать это в любое время и по нашему выбору. И мы считаем, что применение этих мер и их последствия повлияют на поведение России в будущем. Помешает ли это [президенту РФ] Владимиру Путину делать все, что нам не нравится? Конечно, нет. Но верим ли мы, что сможем занять более жесткую и эффективную линию, когда дело доходит до российской агрессии и плохого поведения россиян? Да”, – заявил он.

В то же время Салливан не исключил сотрудничества с РФ по вопросам, которые представляют взаимный интерес, например, в вопросе СНВ-III – Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

20 января Байден был приведен к присяге и стал 46-м президентом Соединенных Штатов.

26 января Байден поговорил по телефону с Путиным. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. По ее информации, Байден выразил озабоченность по поводу ареста российского оппозиционного политика Алексея Навального. Также он затронул тему участия России в масштабной кампании кибершпионажа. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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