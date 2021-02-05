Навального доставили в суд, где будут рассматривать дело о клевете на ветерана

05.02.2021, 10:56, Новости дня

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Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в Бабушкинский районный суд Москвы на рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Второй мировой войны, сообщило агентство ТАСС 5 февраля.

Автозак с Навальным прибыл из СИЗО “Матросская Тишина” прибыл в Бабушкинский суд. Правоохранители усилили меры безопасности у здания суда. Возле него дежурят полицейские, их значительно меньше, чем было у Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного наказания на реальное.

По информации корреспондента агентства, за час до начала заседания в суд прибыл представитель британского посольства. Также на суд пришел представитель посольства Франции.

“Медиазона” сообщила, что на заседании будут присутствовать минимум два иностранных дипломата. Перед началом процесса у ворот в Бабушкинский суд собрались несколько десятков журналистов. Потерпевший ветеран участвует в заседании по видеосвязи.

Следственный комитет РФ открыл в июне прошлого года уголовное дело в отношении Навального. По информации ведомства, оппозиционер разместил в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик, в котором участник Второй мировой войны Игнат Артеменко высказался по поводу поправок в конституцию. По информации ТАСС, полковник Артеменко случайно прочитал комментарий, из-за чего у ветерана начались проблемы с сердцем на нервной почве, ему несколько раз вызывали “скорую”.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса России (“Клевета”), уточнило ТАСС. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо лишением свободы до двух лет. Свою вину Навальный не признает.

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, а его брата Олега – к такому же сроку реального заключения.

Следствие утверждало, что Навальные убедили компанию “Ив Роше” заключить невыгодный контракт на транспортные услуги, чем нанесли ущерб в размере 26 млн руб. ($340 тыс.). Братья свою вину отрицали. В 2015 году Алексей Навальный заявил о выплате всех штрафов по делу “Ив Роше”. В 2017 году испытательный срок политику продлили на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний.

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека признал несправедливым суд в отношении Навального и его брата Олега и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации. Компенсацию Навальные получили, но приговор им не отменили.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток.

Незадолго до возвращения Навального Федеральная служба исполнения наказаний пригрозила ему реальным тюремным сроком вместо условного. Во ФСИН заявили, что Навальный в 2020 году “систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию”.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными.

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