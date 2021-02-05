Кудрявцев должен понести ответственность за свою коррупционную деятельность в ГАСИ – политолог Таран

05.02.2021, 10:56, Новости дня

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Бывший председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Алексей Кудрявцев должен понести уголовную ответственность за свою коррупционную деятельность, заявил на своей Facebook-странице политический эксперт Виктор Таран.

“В декабре 2018-го, более двух лет назад, правительство уволило Алексея Кудрявцева с должности председателя Государственной архстройинспекции (она же – ГАСИ). Формальным основанием стал выявленный факт подделки Кудрявцевым диплома о высшем образовании. Но стоит вспомнить, что за три месяца до этого, в сентябре 2018 года, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко прямо назвал ГАСИ коррумпированной структурой. Поэтому на самом деле Кудрявцева уволили именно для вычищение инспекции от коррупции. И уже тогда в кулуарах поползли разговоры о том, что даже подделка диплома должностным лицом столь высокого ранга – это уже повод для привлечения к уголовной ответственности. Но что-то тогда не задалось”, – написал он.

Политолог отметил, что Кудрявцев до сих пор влияет на ГАСИ.

“Прошло два года, о Кудрявцеве уже понемногу начали забывать. Но он на самом деле никуда не исчезал и продолжал все это время “пастись” на полях ГАСИ, расставляя там своих людей. Апофеозом этих процессов стало назначение и.о. председателя инспекции Ирины Король, близкой к Кудрявцеву. И вдруг фальшивый диплом вынырнул из небытия и громко “аукнулся” господину Алексею. Ведь несколько дней назад стало известно, что Офис генпрокурора сообщил Кудрявцеву о подозрении именно по этому делу! Мало того – он был объявлен в розыск, ведь на вызовы в ОГП он не реагировал”, – пояснил Таран.

Эксперт считает, что Кудрявцев должен быть осужден.

“Лично меня очень радует, что дело против коррумпированного чиновника не было похоронено. Уверен, что за свою коррупционную деятельность в ГАСИ Кудрявцев должен сидеть за решеткой – пусть даже поводом для этого служит лишь подделка диплома. Теперь главное его разыскать и довести дело до суда”, – резюмировал Таран.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158174197691859

Сам Кудрявцев наличие фейкового диплома отрицал, а свое увольнение называл “сфабрикованной кампанией для возвращения коррупционных схем в сфере строительства”. После сообщения о розыске он написал в Facebook, что 2 февраля пришел в Офис генпрокурора и ознакомился с текстом подозрения.

Кудрявцев возглавлял ГАСИ в 2015–2018 годах. Кабинет Министров уволил его 12 декабря 2018 года “за совершение дисциплинарных проступков”, а также за предоставление при поступлении на госслужбу “недостоверной информации об обстоятельствах, которые препятствуют реализации права на государственную службу”.

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