Ученые ЮАР сочли впечатляющими показатели российской вакцины «Спутник V»

05.02.2021, 10:54, Новости дня

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Ученые и исследователи из Южно-Африканской Республики считают впечатляющими результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V», сообщил местный новостной портал Daily Maverick.

«Полученные результаты являются убедительными и положительными», – передает ТАСС слова директора Африканского научно-исследовательского института здравоохранения (AHRI) и специалиста по вакцинам профессора Виллема Ханекома.

Южноафриканские специалисты помещают вакцину «Спутник V» в группу наиболее эффективных прививок от коронавируса, куда также входят вакцины Pfizer и Moderna. В Африке южнее Сахары вакцина «Спутник V» уже используется в Гвинее. Прививку «Спутником V» сделал 15 января президент Гвинеи Альфа Конде, а двумя неделями ранее – ряд членов правительства и национального парламента.

Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты оценили в европейском отделении ВОЗ. Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении.