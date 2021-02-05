В РФ выявили 16,7 тыс. новых случаев коронавируса

05.02.2021, 10:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За минувшие сутки в РФ выявлено 16 688 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 16 688 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2032, Санкт-Петербурге – 1463, Московской области – 946.

Всего в стране выявлено 3 934 606 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 413 495 человек, из них 23 582 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 527 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 75 732 человек.

Накануне, 4 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 714. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 26.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.