Команда Зеленского об импичменте: Пропагандистская инициатива

05.02.2021, 10:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что импичмент является чисто пропагандистской инициативой. По ее словам, представители партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” хотят внести раскол в украинское общество и расшатать обстановку внутри страны.

Команда Зеленского обвинила оппозиционеров в попытке спасти деньги одного из своих лидеров – Тараса Козака. Отметим, что политик является владельцем телеканалов, трансляция которых была запрещена на Украине. Власти заблокировали его активы и запретили выводить капиталы из страны.

Мендель подчеркнула, что решение ввести санкции против каналов “112 Украина”, NewsOne и ZIK – коллегиальное. Оно получило положительный отклик в обществе. Такую меру принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на основе информации, полученной от Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее оппозиционная партия назвала решение руководство страны о блокировке каналов “откровенной цензурой”. Владимира Зеленского уличили в узурпации власти и нарушении международных норм демократии. Противники призвали международные организации обратить внимание на ситуацию в стране.