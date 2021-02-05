Спасатели нашли заблудившихся на горнолыжной трассе детей

05.02.2021, 10:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Карачаево-Черкессии пара подростков поднялись на горнолыжную трассу, после чего пропали. Порядка семи десятков сотрудников полиции прочесывали местность, передает Пятый канал. Нашли школьников в населенном пункте поблизости после двух часов поисков.

Выяснилось, что во время спуска они случайно сошли с известного маршрута и забрели в лес. Навигатор в телефоне успел подсказать им, в какую сторону идти, чтобы добраться к людям, после чего аккумулятор разрядился.