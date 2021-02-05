Кофе и зеленый чай могут снизить риск ранней смерти – исследование

05.02.2021, 10:36, Разное

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Группа исследователей из Японии проанализировала влияние регулярного употребления кофе и зеленого чая и продолжительности жизни 46 тысяч взрослых людей. Оказалось, что всего одна чашка кофе в неделю снижает вероятность ранней смерти от любого заболевания на 14%. Еще больше пользы получают люди, пережившие сердечный приступ — регулярное употребление бодрящего напитка уменьшает риск смерти на 22%.

Но при этом кофе не приносит никакой пользы тем, кто пережил инсульт (впрочем, и вреда тоже). Похоже, таким пациентам стоит почаще пить зеленый чай — семь и больше чашек в день предотвращают раннюю смерть на 62%. На удивление, спасительный эффект зеленого чая не распространяется на людей, у которых не было инсульта.

Поскольку это наблюдательное исследование, причины такого влияния популярных напитков на продолжительность жизни пока неясны. По мнению авторов, в Японии большинство людей пьют кофе и зеленый чай без сахара и молока, что может усиливать их пользу.

Также сегодня вышел новый обзор последних исследований, в которых изучалось влияние кофе на сон и повседневную жизнь. Автор обзора, профессор Рената Риха (Renata Riha) из Эдинбургского университета, считает, что употребление кофе по утрам может улучшить концентрацию внимания, особенно при сбитом режиме сна.

Людям, которые страдают от бессонницы или просто не могут себе позволить выспаться, три чашки кофе в день помогут устранить или свести к минимуму когнитивные нарушения.

У тех, кто работает в ночную смену, кофе может улучшить работоспособность и внимательность, что особенно важно для работников экстренных служб. Но есть нюанс: регулярное употребление кофе в ночное время может негативно повлиять на продолжительность и качество сна в будущем. Если вы слишком восприимчивы к кофеину, вам стоит как минимум ограничить его потребление за шесть часов до сна.