Рабочие будни продолжаются: Кейт Миддлтон выразила благодарность учителям Великобритании

05.02.2021, 10:18, Разное

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Только на прошлой неделе Кейт Миддлтон рассказывала о нелегком опыте пребывания с тремя детьми на карантине и освоении в связи с этим ею новых ролей – парикмахера и учителя, как вчера она созвонилась с последними, чтобы поблагодарить их за “фантастическую” работу. Герцогиня вышла на связь из Сандрингемского дворца с учителями школы Ribbon Academy в Мартоне, которая с 2002 года сотрудничает с благотворительной организацией Place2Be. Как известно, Кейт является патроном организации, помогающей детям в области психического здоровья. А в Британии как раз этой теме была посвящена уходящая неделя.

Думаю, каждый согласится с тем, что школы проделывают потрясающую работу, и, будучи еще и родителями, вы действительно понимаете, какую жизненно важную роль вы играете для нас изо дня в день. Вы – спасательный круг для многих семей. Я знаю, что это требует очень много усилий, энергии и терпения. Спасибо вам за ту тяжелую работу, которую вы делаете изо дня в день для наших детей, – сказала Кейт Миддлтон.

Для нового обязательства герцогиня предпочла синий твидовый пиджак от Rebecca Taylor, который уже надевала ранее. В 2017-м она сочетала блейзер с юбкой-карандаш из этой же ткани. И если тогда Кейт дополнила образ сапфировыми серьгами, которые ранее принадлежали принцессе Диане и которые после свадьбы ей подарил принц Уильям, то вчера герцогиня надела более скромные золотые украшения.