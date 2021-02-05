Студенты против Эрдогана – назначение ректором союзника президента спровоцировало волнения

05.02.2021, 10:08, Новости дня

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Назначение турецкими властями на пост ректора престижного Босфорского университета в Стамбуле бизнесмена и союзника Эрдогана Мелиха Булу спровоцировало бурные протесты молодёжи против нынешней политики Анкары, пишет The Guardian. Как отмечает газета, студенты и сотрудники университета считают, что таким образом турецкий лидер пытается подавлять демократию и вмешиваться в их дела, в то время как молодёжь разочарована экономическими неурядицами и невозможностью устроиться на работу.



Reuters

Назначение турецкими властями ректора престижного Босфорского университета в Стамбуле стало неожиданным катализатором протестов турецкой молодёжи, разочарованной результатами правления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет The Guardian.

Массовые демонстрации, в которых приняли участие как сотрудники университета, так и студенты, вспыхнули в прошлом месяце после того, как турецкие власти назначили на пост ректора Босфорского университета бизнесмена Мелиха Булу. Что касается последнего, то в 2015 году он баллотировался в депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Студенты и сотрудники университета раскритиковали подобное назначение, назвав его недемократическим. При этом подобный шаг Анкары во многом истолковали как попытку правительства проникнуть в один из последних институтов страны, который тяготеет к левой части политического спектра.

На этой неделе в Стамбуле арестовали, по крайней мере, 250 человек, в то время как в Анкаре — 69. Подавляющее большинство задержанных — это студенты, причём речь идёт об одном из крупнейших столкновений между протестующими и полицией со времён волнений 2013 года.

В среду Эрдоган заявил, что его правительство не позволит протестам выйти из-под контроля, обвинив протестующих в том, что они являются «террористами» и «ЛГБТ-молодёжью», подрывающей «национальные и духовные ценности Турции».

Студент-политолог четвёртого курса Бехрем Эвлис отметил по этому поводу следующе: «Мы в ярости, причём речь не только о студентах Босфорского университета, но и о студентах и молодёжи по всей Турции. Государство натравило на нас полицию и прибегает к насилию. Они наклеивают на нас эти поганые ярлыки, в то время как мы всего лишь хотим иметь право голоса в ходе обсуждения принципов работы нашего университета».

По словам критиков, монополия Эрдогана на власть и игнорирование демократических норм стало гораздо заметнее после неудачного переворота 2016 года, после которого президент закрепил за собой право напрямую назначать ректоров университетов. Между тем, только за последние пять лет по всей стране было закрыто более десятка высших учебных заведений.

Что же касается политического климата в Турции, несмотря на то, что старшее поколение в целом благодарно Эрдогану за новые дороги и больницы, турецкая молодёжь всю свою жизнь прожила под властью ПСР, которая в последние годы стала олицетворением политической нестабильности и экономических потрясений.

Несмотря на все попытки Эрдогана взрастить так называемое «благочестивое поколение», молодые люди, которые не имеют возможностей для трудоустройства и которые отворачиваются религии, явно не готовы принять ту Турцию, которую строит их президент.