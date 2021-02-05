Краснова и Пресняков пока не готовы подарить правнуков Пугачевой

05.02.2021, 10:06, Разное

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Во время съемок программы «Бородина против Бузовой» Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова высказались по поводу своего отношения к рождению детей. По словам пары, они пока не готовы подарить Алле Пугачевой правнуков, так как хотят пожить для себя.

Сын Кристины Орбакайте женился на модели четыре года назад. Поклонники неоднократно приписывали Алене Красновой беременность, поэтому ей приходилось официально опровергать эту информацию. Пара во время интервью дала понять, что рождение детей в их планы пока не входит. Певец строит музыкальную карьеру, а его жена развивает собственный магазин одежды и занимается моделингом.

Алена Краснова отметила, что они планируют путешествия в ближайшем будущем и совместный проект. Кроме этого, они достаточно молоды, чтобы планировать детей. Модель ценит беззаботное время и призналась, что иногда они могут с супругом спать до двенадцати часов дня. Никита Пресняков отметил: они будут готовы к появлению наследника спустя несколько лет. При этом невестка Кристины Орбакайте убеждена, что семья может быть полноценной и без детей.

В последнее время Краснова и Пресняков активно снимаются в различных телевизионных шоу. Например, недавно пара показала поклонникам квартиру, которую им на свадьбу подарила Примадонна.