 

Лолита Милявская не видит смысла в частичном снятии ограничений для шоу-бизнеса

05.02.2021, 10:06, Разное
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Российская певица Лолита Милявская скептически отнеслась к частичному снятию ограничений для шоу-бизнеса. Она не увидела в этом смысла, поскольку расходы все равно остаются высокими, а выйти на прежний уровень доходов музыкантам сегодня не удается из-за низкой заполняемости залов.
Ранее, театры и учреждения для проведения концертов могли заполнять залы лишь на 25%, а с 22 января им разрешили заполнять уже на 50%. Если для актеров театра снятие ограничений может оказаться полезным, то для остальных артистов выступать перед полупустым залом психологически тяжело.

Кроме того, государственные театры могут получить финансовую поддержку со стороны правительства, а независимые артисты не имеют никаких дотаций, поэтому зарабатывать вынуждены на частных или корпоративных мероприятиях. Гастроли сейчас обходятся слишком дорого, пожаловалась Лолита Милявская.

Стоимость перевозок резко возросла, также никто не снижает арендную плату. Наоборот, существуют предпосылки к дальнейшему росту цен. Поэтому Милявская считает, что частичное снятие ограничений не сможет выправить ситуацию.

Источник: govoritmoskva.ru



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