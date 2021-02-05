«Зачем вам бензин, когда есть автомобили Tesla?» – Михаил Дегтярёв

05.02.2021, 9:51, Разное

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил жителям региона оригинальное решение проблемы с обеспечением топливом Дальнего Востока, возникшей после того, как Хабаровский НПЗ прекратил отгрузку бензина.

Глава субъекта федерации призвал переходить всех на экологические автомобили.

– Зачем вам бензин, когда есть автомобили Tesla? Я вот езжу на Tesla, и никогда с бензином проблем не возникает. Кроме того, я забочусь об экологии. И вам так советую, а то накупили себе праворульных японцев двадцатилетних, а они же и бензина берут много, и масла едят. Если большинство хабаровчан перейдут на электромобили, то необходимость в топливе упадёт. Победили Фургала, победим и дефицит, – сказал Дегтярёв.

Поскольку в настоящий момент большинство жителей края не имеют средств для покупки электромобилей для борьбы с дефицитом топлива губернатором принято решение о временном ограничении социальных выплат в регионе. По мнению Дегтярёва, отсутствие средств остановит панику на топливном рынке.

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