 

В раздевалке МХТ имени Чехова нашли труп

05.02.2021, 9:44, Разное
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В здании Московского художественного театра имени Чехова в Камергерском переулке в центре Москвы было обнаружено тело 60-летнего мужчины, передает “Радио 1”. Погибший сидел на кушетке в раздевалке. Нашел его сотрудник, который утром пришел на работу.

Сообщается, что признаков насильственной смерти при поверхностном осмотре обнаружено не было. Выяснить все обстоятельства произошедшего предстоит полиции.



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