В Ярославской области каждому четвертому зарплаты не хватает даже на основные нужды
 

В Ярославской области каждому четвертому зарплаты не хватает даже на основные нужды

05.02.2021, 9:44, Детали
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Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей из Центрального Федерального Округа, в том числе из Ярославской области, и выяснила, достаточно ли жителям региона их заработной платы.

33% жителей Ярославской области сообщили, что их зарплаты хватает на все основные нужды, 43% отметили, что хватает с трудом, а еще 25% признались, что их заработка недостаточно, чтобы покрыть ключевые потребности.

Чаще всех на нехватку денег сетуют рабочий и административный персонал, а также представители транспортной сферы. В свою очередь те, кому заработной платы хватает на все, преобладают среди сотрудников банков, ИТ-специалистов и строителей.

43% из тех, кому недостаточно зарплаты, признались, что для покрытия основных нужд им не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. 24% сообщили, что им недостает 15-20 тысяч рублей, 19% – 10-15 тысяч, остальным недостает менее 10 тысяч рублей в месяц.

При нехватке денег жители региона чаще всего отказываются от покупки новой одежды и обуви (81%) и от путешествий (77%), а также от интересного досуга (74%). Реже всего жители региона готовы пожертвовать платной медициной и лекарствами (42%) и тратами на образование (38%).

43% опрошенных при нехватке зарплаты занимают деньги у родственников, друзей или коллег, 25% предпочитают пользоваться кредитными картами. 4% берут кредит в банке наличными, 6% берут займ в счёт зарплаты у работодателя, 4% обращаются в микрофинансовые организации. Любопытно, что еще 39% в ситуации нехватки денег не прибегают ни к одной из перечисленных мер.

Чтобы увеличить свой доход в будущем, 79% жителей Ярославской области ищут новую работу, 47% учатся и осваивают новые навыки, 46% ищут подработку, 27% ищут возможности повышения на текущем месте трудоустройства, 14% стараются создать пассивный доход за счёт инвестиций.



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