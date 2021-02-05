В Германии заявили о неэффективности санкций против России

05.02.2021, 9:18, Новости дня

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Председатель Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек сообщил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы.

По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», – сказал политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».

Платцек выразил уверенность, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге «на равных».

Ранее Платцек предупредил, что ЕС без РФ может остаться «в полном одиночестве». Он подчеркнул, что Брюсселю не удастся решить стоящие перед западными странами сложные вопросы без участия Москвы.