 

В Германии заявили о неэффективности санкций против России

05.02.2021, 9:18, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Председатель Германо-российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек сообщил о неэффективности санкционной политики Запада в отношении Москвы.

По его мнению, введение ограничительных мер удовлетворит европейские страны лишь в краткосрочной перспективе. «Санкции последних шести лет ничего не улучшили, а ухудшили почти все», – сказал политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».

Платцек выразил уверенность, что прогресс в отношениях Брюсселя и Москвы возможен только при диалоге «на равных».

Ранее Платцек предупредил, что ЕС без РФ может остаться «в полном одиночестве». Он подчеркнул, что Брюсселю не удастся решить стоящие перед западными странами сложные вопросы без участия Москвы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / В Китае научились анализировать нейронные сигналы головного мозга

06.07 / Кремль не стал оценивать приговор журналистке Прокопьевой

14.12 / Первый узел единой сети загоризонтной радиолокационной разведки сформирован в России

14.07 / Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

05.12 / Полиция установила личность мужчины, который на фоне символики “Правого сектора” озвучивал угрозы в адрес украинцев в Закарпатье

07.08 / Умер актер из «Ромео и Джульетты»

02.10 / В Австралии найдены пещерные рисунки нового типа

16.11 / УП – Facebook удалил страницу польского политика, называвшего Украину врагом

20.09 / В Москве на марафоне из-за бело-красно-белых флагов задержали восемь человек

19.08 / Великобритания проведет совместную учебную работу с моряками Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска