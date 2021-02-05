Врачи назвали причины повторного заражения COVID-19

05.02.2021, 9:28, Новости дня

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Американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса, следует из публикации в журнале BMJ Case Reports.

Случаи повторного заболевания COVID-19 относительно редки, и ученые пока не могут однозначно сказать, связаны они с повторным заражением или с длительным присутствием одного и того же вируса в организме.

Американские исследователи из Медицинской школы Йельского университета описали случай, когда человек, переболевший COVID-19, после четырех месяцев отсутствия симптомов и серии отрицательных ПЦР-тестов снова заболел, передает РИА «Новости».

Первый раз 40-летний мужчина был госпитализирован в апреле 2020 года. При поступлении в клинику у него отмечалось затрудненное дыхание, сопровождающееся свистящим хрипом, вызванным нарушением воздушного потока, который известен как стридор.

В анамнезе у пациента присутствовал целый набор отягчающих факторов – диабет 2 типа, недостаточная активность щитовидной железы и ожирение. В больнице у него развилась дыхательная недостаточность, и ему назначили искусственную вентиляцию легких, антикоагулянты, а также другие препараты, используемые для лечения COVID-19.

За два месяца, проведенные в клинике, у мужчины развились серьезные осложнения: госпитальная инфекция метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA), желудочно-кишечное кровотечение, ИВЛ-ассоциированная пневмония и почечная недостаточность. Но, в конце концов, он выздоровел и был выписан.

В последующие три месяца пациент трижды сдавал тесты на коронавирус, и все они были отрицательными. Через четыре месяца, в августе 2020 года, очередной ПЦР-тест показал положительный результат на SARS-CoV-2, а еще через две недели мужчину госпитализировали с одышкой и стридором, после того, как у него дома несколько раз случились приступы удушья.

В этот раз болезнь протекала намного легче, и пациент пробыл в больнице всего неделю.

Мужчина объяснил врачам, что в течение всего времени после первой госпитализации он практически не общался ни с кем, кроме близких родственников, ни один из которых не имел симптомов COVID-19 или положительных результатов тестов.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) в своих рекомендациях пишут, что положительный результат мазка на SARS-CoV-2 в течение 90 дней после первоначальной инфекции скорее свидетельствует об устойчивом выделении вируса, чем о повторном заражении.

Но, так как после первичного заражения прошло существенно больше времени, исследователи пришли к выводу, что у их пациента были два отдельных эпизода заражения, но во втором случае заболевание протекало в легкой форме благодаря остаточному иммунитету от первой тяжелой инфекции.

«По мере развития пандемии COVID-19 появляются отчеты, показывающие, что возможно повторное инфицирование SARS-CoV-2, так что положительный результат тестирования РНК SARS-CoV-2 не обязательно указывает на постоянное выделение вируса в течение длительного периода времени», – пишут авторы статьи.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.