 

Перспективный российский авиадвигатель ПД-35 решили разработать по новым принципам

05.02.2021, 9:20, Новости дня
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Завершается научно-исследовательская работа по разработке перспективного двигателя ПД-35, его облик определен, ведется создание 18 критических технологий, сообщил гендиректор Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова Михаил Гордин.

«Особенностью является то, что при разработке ПД-35 все технические решения по двигателю будут приниматься исходя из обеспечения минимальной стоимости жизненного цикла. Т.е. целью при разработке будет не только достижение технических характеристик (в первую очередь – топливной эффективности и ресурса), как в предыдущих поколениях двигателей, или сочетания характеристик и цены, как было сделано для ПД-14, но и полные затраты на жизненный цикл, включая и цену, и стоимость обслуживания, и топливную эффективность», – цитирует РИА «Новости» Гордина.

По его словам, стендовые испытания газогенератора ПД-35 начнутся в 2021 году.

«В ближайшее время на испытания в «ОДК-Авиадвигатель» должен встать газогенератор – сердце двигателя, в наступившем году ждем его у нас на стендах», – сказал он.

ПД-35 – российский перспективный двухконтурный турбовентиляторный двигатель большой тяги (тяга на взлете – от 33 до 40 тонн). Предполагается для установки на перспективные широкофюзеляжные самолеты, может быть установлен на двухдвигательную версию самолета Ил-96.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин поручил создать самолет с двигателем ПД-35 к 2027 году.



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