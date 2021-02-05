Жуткий Ибаданский лес, где колдуны замучили и зверски убили сотни людей

05.02.2021, 9:35, Разное

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Африка и в наши дни место плохо исследованное и мало цивилизованное. В некоторых ее странах, к примеру, массово убивают альбиносов из-за всепоглощающей веры в то, что части их тех пригодны для колдовства шаманов.

Несколько лет назад в Нигерии было обнаружено место, в котором сотни людей приносили в жертву во время колдовских ритуалов, потроша и расчленяя их тела.

Все началось в начале 2014 года, когда в районе города Ибадан, провинция Ойо, стали один за другим пропадать без вести водители мотоциклетных такси. Полиции не удалось выяснить, что с ними произошло, однако местные жители заметили группу незнакомцев, которые обосновались в лесу на окраине города.

Эти люди вели себя так странно, что вскоре по городу поползли слухи, что в Ибаданском лесу живут члены колдовского культа, которые похищают людей и убивают их во время своих темных ритуалов.

Для Нигерии колдовство никогда не было в новинку, шаманов тут огромное количество, а людей верящих в их магию, еще больше. Шаманы заменяют этим людям врачей, психотерапевтов, полицию и даже семейных консультантов. В Ибадане было то же самое и время от времени тут находили изувеченные человеческие останки предполагаемых жертв злых шаманов: иногда это были просто отсеченные руки и ноги, иногда торс, лишенный внутренних органов.

Поэтому, когда начали пропадать таксисты, их друзья и родные побежали в полицию пожаловаться на темных колдунов, живущих в лесу. Но полиция отмахнулась, заявив, что пропавшие скорее всего просто уехали в другой город искать более прибыльную работу.

Далее люди продолжали пропадать и полиция снова ничего не предпринимала для их поиска. Так было до тех пор, пока в марте 2014 года мотоциклист, проезжавший по дороге Лос-Ибадан мимо леса, не услышал чьи-то громкие крики о помощи в зарослях. Он отправился в полицию и заявил, что в лесу действительно происходит что-то плохое.

22 марта полицейские наконец начали прочесывать Ибаданский лес и вскоре наткнулись на настоящий кошмар наяву. Они нашли там полуразрушенный и заброшенный дом, от которого даже на расстоянии исходило невыносимое зловоние.

Войдя внутрь, они увидели огромное количество человеческих останков разной степени разложения. Тела были обмотаны цепями, прикованным к напольным бетонным плитам.

Когда стали обыскивать местность вокруг дома. то нашли еще больше человеческих трупов, закинутых в кусты, брошенных в норы, в трещины в земле, в расщелины между камнями. У многих были отсечены конечности, у некоторых отрублены головы. Немало тел были выпотрошены.

В общей сложности было обнаружено 20 человеческих тел в стадии разложение, сотни (!) человеческих черепов и внушительная груда костей скелета. В одном месте был обнаружен "склад" из одежды, кошельков, обуви и других личных вещей убитых. Там были в том числе и детские игрушки.

Каким-то чудом в недрах "склепа" было найдено 15 чудовищно истощенных, но еще живых людей, которые тоже были прикованы на цепь к напольным плитам. Они выглядели как живые скелеты, окруженные стаями мух. Некоторые из них уже находились в беспамятном состоянии.

Во время следствия эти люди рассказали, что их похищали в городе, привозили сюда, где пытали и кормили лишь раз в неделю. Некоторые из выживших рассказали, что они находились в плену несколько месяцев. Общее впечатление было таково, что культ садистов-колдунов существует в этом месте уже как минимум несколько лет.

Из-за плохого состояния останков большинство убитых так и не были идентифицированы, что вызвало большой гнев у местных жителей. Пошли слухи, что в этом деле замешаны богатые жители Нигерии, занимавшие высокие посты, и что они мучили и убивали людей во время проведения оккультных ритуалов, которые и давали им власть и богатство.

Толпы возмущенных людей вышли на улицы Ибадана, размахивая ножами и дубинками. Только каким-то чудом полиции удалось предотвратить массовые беспорядки, арестовав несколько особенно ярых бунтовщиков.

До сих пор об этом случае доступно очень немного информации и в Ибадане многие жители считают, что и власти и полиция сами замешаны в этих кровавых ритуалах. И что колдуны все еще похищают и убивают людей, просто делают это куда более скрытно и теперь уже в другом месте.