Существовала ли Атлантида на самом деле?

05.02.2021, 9:31, Разное

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Атлантида – легендарный материк, по данным древних историков, находившийся в океане за Геркулесовыми столбами.

Здесь имеется ввиду, что он предположительно располагался в Атлантическом океане, причём недалеко от Пиренейского полуострова. О загадочном континенте упоминали известные личности древности, такие как Солон, Платон, Геродот, Диодор Сицилийский, Посидоний, Страбон и Прокл.

Примечательно ещё и то, что Атлантида на полном серьёзе рассматривалась вполне серьёзной русской учёной по имени Елена Петровна Блаватская. По сведениям Платона, Атлантида достигла своего расцвета за 9000 лет до нашей эры, а после этого – затонула из-за возникшего катаклизма. Официальная наука не признаёт существование древнейшего материка.

По правде, исследования Атлантиды не проводятся вовсе. Серьёзные научные сообщества не вкладывают в это дело ни капли ресурсов. Так что изучение древних гипотетических материков остаётся за мистификаторами и эзотериками. А ведь если бы научное мировое сообщество возжелало раскрыть древнюю тайну, то вероятно, они бы могли что-либо обнаружить. На дно Атлантического океана мало кто спускался, а если и спускался, то только в пределах побережий.

Есть вероятность, что Атлантида могла существовать в пределах Азорских островов, но это опять же не доказано. Кроме финикийских кладов там не было найдено ни одного артефакта. Стоит отметить также загадочную культуру аборигенов Канарских островов, которые строили пирамиды по образу американских индейцев, но внешне были похоже скорее на европейцев. К тому же культура жителей Канар до сих пор толком не изучена. Некоторые учёные считают, что таинственные Гуанчи (они же аборигены Канар) могут быть наследниками Атлантиды.

В последнее время наука и вовсе сосредоточена на космосе или вооружении. Власти множества государств тратят баснословные суммы на военные исследования и на изучение гипотетических колоний для Земли. Но многие забывают, что наша родная планета ещё совсем не исследована. Одна только тайна Атлантиды вызывает множество вопросов. Если относить это дело к фантастике, то тут тоже не всё сходится. Об Атлантиде упоминали почти все древние историки и философы, причём жившие в разное время.

В древние времена фантастики как науки не существовало, и люди были склонны описывать то, что есть на самом деле. Поэтому не исключено, что Атлантида действительно существовала на самом деле. Но в ближайшее время современная наука едва ли пойдёт на создание серьёзных экспедиций на эту тематику.