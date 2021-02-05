Известный раввин утверждает что вакцина от коронавируса превратит людей в гомосексуалистов

05.02.2021, 9:29, Разное

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Популярный раввин призвал своих последователей не делать прививку от коронавируса, предупредив, что это может «превратить их» в гомосексуалистов.

Утверждение раввина Даниэля Асора идет вразрез с указами ведущих раввинов Израиля и всего мира, которые призывают ультраортодоксальное общество принять все меры предосторожности против глобальной пандемии, включая вакцинацию.

Асор, у которого десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, не чужд споров. В своих последних онлайн-проповедях он утверждал, что «любая вакцина, сделанная с использованием эмбрионального субстрата, и у нас есть доказательства этого, вызывает противоположные тенденции. Вакцины берутся из эмбрионального субстрата, и они сделали это и здесь … это может вызвать противоположные тенденции.»

В дополнение к утверждению о ложной связи между вакцинами и гомосексуализмом, Ассур также защищает различные теории заговора о коронавирусе, утверждая, среди прочего, что и вирус, и вакцины являются работой «глобального вредоносного правительства», состоящего из масонов, иллюминатов, соучредителя Microsoft Билла Гейтса и других, которые «пытаются установить новый мировой порядок.»

Далее он утверждает, что вирус был выпущен для «отбраковки мирового населения» и что вакцины направлены на дальнейшее развитие этой повестки дня.

Asor называет Всемирную организацию здравоохранения и фармацевтические гиганты Pfizer и Moderna «преступными организациями», которые намеренно вводят в заблуждение ультраортодоксальных лидеров в поддержку вакцинации, представляя им ложные данные о ее компонентах и эффективности.

Продолжая развивать свою теорию заговора, Асор утверждает, что Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренней безопасности, которое объединило свои силы с Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям Израиля для борьбы с пандемией, поддерживает в Израиле «жестокую армию», которая будет тайно внедрена в местные правоохранительные органы для продвижения гнусной программы глобального правительства.

Следует подчеркнуть, что ведущие раввины в сефардских и ашкеназских общинах считают вакцины COVID-19 безопасными и призывают своих последователей к иммунизации.

Отвечая на утверждение Асора о том, что вакцина может изменить сексуальную ориентацию человека, Хаврута, организация, которая действует в целях поощрения терпимости и принятия ЛГБТК в обществе хареди, заявила, что «в настоящее время готовится приветствовать новых членов».