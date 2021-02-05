«Марш побежденных» – арестованных протестующих проведут под конвоем по центру Москвы

05.02.2021, 9:25, Разное

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В субботу 6 февраля по Большой Лубянке и другим улицам Москвы пройдут около 5 тысяч задержанных на протестных акциях, заявил глава ФСИН Александр Реймер.

– Хотели маршей? Будут вам марши. Вы у меня еще в Сибирь пешком пойдете, — сказал Реймер в интервью журналистам.

В конвоировании колонн примут участие Росгвардия и внутренние войска, а вслед за арестантами будут следовать поливальные машины, символически отмывая землю от «предателей России».

Также известно, что на протяжении всего маршрута будут установлены колонки с антинавальновскими лозунгами.

Посмотреть на «Марш побежденных” сможет любой желающий, а для ветеранов Великой Отечественной войны и высокопоставленных лиц будут организованы специальные трибуны с обогревателями. Получивший приглашение президент России пока никак не прокомментировал эту новость.

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