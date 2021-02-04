Безумие и кровь из ушей: Загадочная смерть шести туристов в горах Прибайкалья

04.02.2021, 7:32, Разное

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Инцидент, случившийся в 1993 году в горах Хамар-Дабан на юге Прибайкалья (Россия) часто называют "Бурятским Перевалом Дятлова". Такая же странная смерть группы туристов и столько же много непонятных деталей и загадок.

В августе 1993 года семеро туристов из Петропавловска (Казахстан) решили принять участие в "Туриаде" – серии походов по горам и лесам. Три молодых парня и три девушки, самому старшему 24 года, а самому младшему 15 лет. Их руководителем была 41-летняя опытная мастер спорта по пешему туризму Людмила Коровина.

Сначала они прилетели в Иркутск (Россия), откуда выбрали подходящий маршрут, после чего выдвинулись по нему от поселка Мурино вдоль реки Лангатуй, а далее вдоль реки Барун-Юнкацук. Их маршрут относился к 3 категории сложности, то есть был рассчитан на много километров по сложной безлюдной местности в течении нескольких дней, однако туристы решили, что им это по плечу.

Их основной целью являлся горный хребет Хамар-Дабан – не особенно высокий, всего 2371 метр над уровнем море. Он густо порос хвойными лесами, в которых обитали волки, медведи и лисы. Погода стояла благоприятная, поэтому группа Коровиной всего за 5-6 дней преодолела 70 км. Когда они перешли хребет, то решили остановиться на ночлег.

То, что случилось потом, известно в основном со слов единственной выжившей – Валентины Уточенко, а также по результатам работы следователей и медэкспертов, осматривавших место происшествие и тела погибших туристов.

Внезапно погода начала портиться, хотя синоптики обещали много ясных дней. Температура резко упала, подул очень сильный холодный ветер, а потом пошел снег. Ребята пытались согреться, скучковавшись в одной палатке, так как огонь разжечь у них не получилось. Это была ночь на 5 августа и мокрый снег шел не прекращаясь.

Наутро, когда погода немного улучшилась, туристы начали собираться продолжать поход, когда внезапно у самого старшего – 24-летнего Александра изо рта обильно пошла пена, а потом из ушей полилась кровь.

Он умер очень быстро, практически за несколько минут и его внезапная непонятная смерть произвела чрезвычайно шокирующий эффект на всех остальных. Особенно на Коровину, которая относилась к Саше как к собственному сыну.

После этого туристы начали вести себя так, словно сошли с ума. По словам Уточенко, Денис начал бегать вокруг и пытаться спрятаться за камни, Татьяна стала биться головой о камни, Виктория и Тимур действовали еще более безумно, а Коровина упала и тут же умерла, словно от сердечного приступа.

Уточенко единственная оставалась в здравом уме и пыталась собрать друзей и увести их ниже по склону, но ей это так и не удалось. Люди не слушали ее, вырывались и убегали, а их лица были совершенно безумными.

Тогда девушка забрала свой спальный мешок и прошла немного вниз по склону. Но силы быстро оставляли ее. Валентина забилась в щель между камнями и потом потеряла сознание. Когда она очнулась, снег больше не падал и было намного теплее.

Девушка решила вернуться назад, чтобы посмотреть как там ее друзья. Когда она пришла на место, где стояла их палатка, ее глазам открылось ужасное зрелище – вокруг лежали шесть мертвых тел.

Валентина ничем не могла помочь друзьям и 7 августа отправилась дальше по маршруту, пытаясь уже просто выйти на людей или какой-нибудь поселок. Она несколько дней блуждала по Прибайкалью, пока не вышла к реке Снежная, где ее заметили водные туристы из Украины. Они накормили ее и взяли с собой. Когда вместе с ними Уточенко наконец добралась до первого населенного пункта, было уже 18 августа.

На поиски тел погибших туристов вертолет отправился 21 августа, так как ранее была нелетная погода. Когда тела наконец нашли, выглядели они ужасно – глаза были выедены какими-то животными, а тела сильно распухли от трупных газов. Трое оказались босиком, все шестеро были одеты в тонкие трико. Коровина лежала сверху на теле Саши так, словно пыталась его прикрыть от чего-то.

Позже следователи высказали официальную версию, что все шестеро скончались от переохлаждения. Однако это казалось очень нелогичным, ведь если ребята и Коровина начали замерзать, то почему они даже не пытались достать из своих рюкзаков припасенные теплые вещи? И их тела (за исключением Коровиной и Александра) валялись разрозненно, они словно даже и не пытались согреться, собравшись вместе, как ночью.

Той ночью и днем было действительно довольно прохладно для августа, но не настолько, чтобы шесть человек так быстро замерзли насмерть. И холод никак не объясняет почему у одного парня пошла пена изо рта и кровь из ушей, а другие затем сошли с ума.

С тех пор это дело неоднократно изучалось различными экспертами и специалистами, хотя и не так хорошо как случай с дятловцами. Самой распространенной версией считается воздействие инфразвука, который мог, якобы, возникнуть из-за особых погодных условий в районе хребта.

Известно, что инфразвук воздействует на организм человека очень негативно, нарушая работу нервной системы и внутренних органов. Но почему же тогда совершенно не пострадала Валентина Уточенко?

Помимо этого остается еще немало вопросов. К примеру, почему ребята всю ночь мерзли, еще за много часов до первой смерти, но так и не вытащили теплую одежду и полиэтиленовую пленку из рюкзаков. И даже не пытались залезть в свои спальники.

В некоторых материалах по делу гибели отряда Коровиной можно найти сведения, что в телах погибших были обнаружены признаки недоедания и якобы именно заканчивающиеся припасы и стали основной причиной их резкой слабости и далее смерти. Однако это не стыкуется с рассказом Уточенко, которая никогда не упоминала, что у них были проблемы с едой, да и так сильно ослабеть всего за пару дней нереально.

Среди других версий назывался ядовитый туман и токсичные испарения. Были и теории, что люди попали в "нехорошее" геопатогенное место. К слову, через два дня пути по лесу Уточенко наткнулась на полностью заброшенную деревню и некоторые считают, что люди покинули эту деревню из-за близости к тому же самому "нехорошему" месту.

Валентина Уточенко в последующие годы категорически отказывалась общаться с журналистами. Она говорила, что не хочет снова вспоминать этот кошмар.