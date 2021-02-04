Ученые привели доказательства жизни после смерти

04.02.2021, 7:49, Разное

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Поразительное заявление было сделано группой психологов и врачей в Technische Universität Берлина.

Группа экспертов утверждает, что жизнь после смерти существует в той или иной форме, и это было доказано с помощью клинических экспериментов. Заявление было сделано в результате проведённого исследования.

Под медицинским наблюдением, проводились опыты, индуцирующие клиническую смерть у пациентов, длительностью около 20 минут, прежде чем они были возвращены к жизни.

4-летние исследования, проводились с участием 944 добровольцев, а также с комбинацией лекарственных средств, таких как адреналин и диметилтриптамин, которые позволяют организму пережить состояние клинической смерти и процесс реанимации без вреда для здоровья человека.

После клинической смерти и временного коматозного состояния, врачи использовали другую смесь препаратов, которые отфильтровали озон из крови пациента во время процесса реанимации 18 минут спустя.

Продолжительность этого эксперимента (20 минут) стала возможной только тогда, когда новое кардиопульмональное оборудование было введено в эксплуатацию. За последние несколько лет, этот тип оборудования использовался для реанимирования людей, которые были мертвы где-то между 40 минутами до 1 часа.

Исследование проводилось под руководством доктора Бертольда Аккерман и его команды, которая внимательно следила за экспериментами и собирала все свидетельства добровольцев.

Результаты показали, что все субъекты имели воспоминания их клинического опыта смерти, большинство из которых были очень похожи. Существовали, однако, некоторые вариации.

Большинство добровольцев испытывали чувство отрыва от тела, чувства левитации, полное спокойствие, безопасность, тепло, ощущение абсолютного растворения, а также наличие яркого света.

Команда врачей также добавляет, что они хорошо осведомлены о реакции людей на этот эксперимент и какое влияние может оказать на большинство людей, особенно когда они уведомили, что религиозные верования не оказали никакого влияния на ощущения и переживания испытуемых во время эксперимента.

Чтобы быть более конкретными, исследование включало людей разных религий — христиане, мусульмане, иудеи, индуисты и атеистов.

Даже если на все предыдущие околосмертные чувства и ощущения, часто выдвигали гипотезу галлюцинаций, то доктор Аккерман и его команда пролили новый свет на этот вопрос. Они связывают доказательства существования загробной жизни в форме дуализма между разумом и телом.

– Я знаю, что наши результаты могут нарушить убеждения многих людей. Но таким образом, мы только что ответили на один из самых больших вопросов в истории человечества, так что я надеюсь, что эти люди будут иметь возможность простить нас. Да, есть жизнь после смерти и, похоже, это относится ко всем, – сказала Аккерман.