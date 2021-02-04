Социальные лифтеры

04.02.2021, 7:18, Разное

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Как Тикток напугал российские власти.

После акций в поддержку Алексея Навального, прошедших по всей стране 23 января, возбуждено уже 23 уголовных дела о насилии над силовиками, хулиганстве, призывах к массовым беспорядкам и порче имущества.

28 января Пресненский суд Москвы арестовал 18-летнего TikTok-блогера Константина Лакеева (снимает видео под ником Kievskyyy, 816 тысяч подписчиков в TikTok) по делу о повреждении автомобиля с номерами ФСБ на Цветном бульваре. Протестующие закидали автомобиль снежками, а потом начали бить его ногами — Лакеев в числе других тоже два раза ударил машину по фаре. Видео с извинениями Лакеева, снятое оперативниками в стиле грозненского канала ЧГТРК, уже опубликовал Следственный комитет на своем ютуб-канале. Но прощать блогера, судя по всему, никто не собирается. Как сказала правозащитница, член ОНК Марина Литвинович, при задержании к Лакееву применили физическую силу, потом две ночи «почти беспрерывно допрашивали», не кормили «почти двое суток», а спать парню пришлось на стуле. Сейчас он арестован на два месяца, его обвиняют в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и умышленной порче чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК). Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Возможно, такое отношение к Лакееву связано с тем, что

он для силовиков сейчас олицетворяет страшный и непонятный TikTok.

Кто еще ответит за то, что тиктоки с хештегами #свободунавальному и #23января уже набрали суммарно больше миллиарда (!) просмотров, а видео с тегами про митинг 31 января приближаются к 15 миллионам — и это при том, что TikTok по требованию Роскомнадзора удаляет ролики, «вовлекающие несовершеннолетних в противоправные действия».

Корреспондент «Новой» разбирался, как китайское приложение стало главной российской протестной соцсетью, к чему может привести политизация тиктокеров и кто они вообще такие.

В РФ почти 23 миллиона человек активно пользуются TikTok. Вопреки расхожему мнению о том, что там сидят одни дети, детей там только 25%. Основная часть российских пользователей приложения — 75% — старше 18 лет, причем 12,5% — старше 55. TikTok — это по-настоящему народное приложение, в котором сидят и дети, и взрослые, и бабушки с дедушками.

— И что они там все делают? Записывают ролики в поддержку Навального?

— Не совсем, товарищ майор. Многие вообще ничего не записывают, просто залипают в ленте: смотрят видео за видео, на которых танцующий под какую-нибудь популярную песню сварщик из алтайской деревни сменяет девушку из Новосибирска, рассказывающую о том, какой бюджетный фотоаппарат лучше выбрать, или Максима Галкина, играющего со своими детьми (многие звезды тоже ворвались в TikTok и уже набрали там сотни тысяч подписчиков). Большинство видео в TikTok очень короткие (по 15–17 секунд), поэтому за раз можно легко посмотреть десятки таких роликов. В приложении даже не обязательно подписываться на кого-то конкретного. Главный экран приложения — это лента с рекомендованными видео, которые TikTok сам подбирает для каждого пользователя в зависимости от того, как он реагирует на предложенный контент. Лайкаешь и досматриваешь Бузову — будет всплывать Бузова, пролистываешь — не будет.

Фото: ТАСС

Но те, кто просто смотрит видео, — не тиктокеры. Тиктокеры — это те, кто эти видео создает. Есть среди них суперзвезды, вроде 21-летней Дины Саевой с девятнадцатью миллионами подписчиков, или 18-летней Вали Карнавал с двенадцатью миллионами. Для них TikTok — это работа, причем высокооплачиваемая (в октябре 2020-го Forbes, например, писал, что Саева зарабатывает на рекламе 800 тысяч рублей в месяц). Они практически ежедневно выпускают видео, над созданием которых зачастую работает целая команда, придумывают челленджи (так называют своего рода ролики-вызовы, в которых тиктокер, например, демонстрирует движения под определенный трек, и вот уже тысячи людей в приложении танцуют так же), снимают юмористические скетчи и рекламируют мировые бренды, вроде Coca-Cola. Некоторые тиктокеры, став известными, выходят за пределы приложения и становятся популярными музыкантами. Например, 22-летний тиктокер Рахим Абрамов в прошлом году выпустил трек Fendi, набравший только на стриминговом сервисе Spotify 18 млн прослушиваний. При этом большинство суперзвезд TikTok — совсем простые ребята; Саева, например, как писал Forbes, из «небогатой религиозной семьи из Душанбе», а Валю Карнавал ростовские «одноклассники травили за бедность».

Дина Саева. Фото из соцсетей

Люди смотрят на них и хотят так же.

TikTok сегодня, можно сказать, стал русской мечтой и едва ли не единственным социальным лифтом.

Молодые музыканты пытаются распиарить треки через приложение — если челлендж с твоей песней взорвет TikTok, то безбедная молодость тебе практически обеспечена. Из-за того что алгоритмы приложения показывают видео пользователей широкой аудитории, даже подросток из глубинки с недорогим смартфоном может за несколько месяцев набрать сотни тысяч подписчиков и начать продавать рекламу. Еще круче — попасть в тикток-хаус: так называют дома, в которых тиктокеры живут вместе и вместе снимают контент. В такие проекты вкладываются инвесторы, они снимают дом, свозят несколько популярных тиктокеров со всей страны, нанимают команду сценаристов, операторов и менеджеров по продажам и зарабатывают на рекламе, продаже мерча или треков тиктокеров. В тикток-хаусе Good People, кстати, и задержали Костю Лакеева — вместе с одиннадцатью другими блогерами, которых, правда, после допроса отпустили.

Как же так вышло, что силовики пришли за тиктокерами? До недавнего времени российский TikTok был, по сути, вне политики — большинство пользователей заходили туда, чтобы расслабиться, отвлечься от мрака за окном, может, записать видео под какой-то популярный челлендж. Блогеры снимали опросы на улице из серии «продолжи песню», дети обозревали свои игрушечные машинки и кошек, художники учили рисовать, клерки снимали приколы в обеденный перерыв. После поправок в Конституцию политического контента в приложении стало заметно больше — тысячи видео по хештегу #поправкивконституцию на данный момент набрали суммарно 10 млн просмотров. Пока Стас Михайлов и другие селебрити в своих инстаграмах рекламировали поправки, россияне снимали тиктоки о том, как в их городах проходит голосование на пеньках, подростки жестко шутили о том, как будет выглядеть 2030-й в РФ (такая, например, сценка: разговор между двумя сокамерницами. «За что сидишь?» — «Нарисовала рисунок в цветах радуги». — «А ты?» — «Нарочно ударила мужчину, который меня насиловал, хотя я не была в открытой одежде»). А одна девушка сняла видео, обернувшись во флаг ЛГБТ-сообщества, под строчку из песни Веры Брежневой «Реальная жизнь» про любовь, которая «живет под разными флагами» — видео заканчивалось скриншотами из СМИ о том, что авторы поправок предложили закрепить брак как союз мужчины и женщины. Во время протестов в Хабаровске политического контента стало еще больше — видео по хештегам #фургал и #ямыфургал набрали в TikTok больше миллиарда просмотров. Ролики в поддержку Фургала в основном записывали взрослые — получалось менее креативно, зато в лоб. На этих видео люди называли Фургала «первым чиновником, который вступился за народ» и даже «будущим президентом», говорили о том, что не простят, если с Фургалом «что-то случайно случится в тюрьме», делали нарезку из хабаровских протестов и публичных выступлений Фургала.

ТикТок хаус. Фото из соцсетей

Как лакмус TikTok среагировал и на происходящее с Навальным. С того момента, как тот проанонсировал свое возвращение в Россию, в TikTok росло количество роликов в поддержку оппозиционера. Люди шутили, что оппозиционер решил вернуться «за день до изобретения страха» — мол, еще бы день прождал с анонсом, и уже бы не смог, испугался, мемом стало видео из самолета «Победы», на котором Юлия Навальная, сидя рядом с Алексеем, цитирует героиню фильма «Брат 2»: «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим». Ну а после выхода фильма «Дворец для Путина» и анонса митингов 23 января TikTok вообще словно взбесился. Кто-то шутил, что придумал название для своей комнаты — «склад грязи», кто-то предлагал устроить во дворце вписку — мол, раз скидывались на дворец всей страной, то и тусоваться там теперь все могут. Юмористический контент перемежался с серьезным — авторы роликов рассказывали про нищенские пенсии, про то, что в «самой богатой стране мира люди не живут, а выживают» — ролики в поддержку Навального потихоньку вытеснялись роликами про то, какая ужасная в РФ власть.

Из-за того что миллионы россиян активно смотрели такой «революционный» контент, алгоритмы приложения все активнее предлагали этим миллионам ролики про аквадискотеку и митинг 23 января. Даже совсем далекие от политики пользователи начали снимать видео про то, что «грядет революция» — пользовались тем, что такие видео легко попадают в рекомендации и набирают сотни тысяч просмотров из-за популярности темы среди пользователей приложения. Я тоже проверил алгоритмы TikTok и выложил 23 января нарезку с митинга с кучей популярных хештегов — #свободунавальному — и это видео набрало 8 тысяч просмотров, несмотря на мой почти нулевой аккаунт.

На волне этого протестного тренда возник и тренд против митингов — миллионы просмотров стали набирать не только протестные видео, но и видео с хештегами #запутина и #противнавального. Как сообщали СМИ, многие из таких роликов были залиты с фейковых аккаунтов, созданных специально для запугивания тех, кто хочет пойти на митинг (фейки, например, активно распространяли неизвестно откуда взявшийся вброс про то, что Госдума РФ в ускоренном режиме приняла закон, позволяющий силовикам открывать огонь на поражение). Но были ролики и от реальных людей — кто-то из них подхватил фейк про стрельбу по митингующим, кто-то рассказывал про Путина, поднявшего страну, и Навального, который ее продал (кому? за сколько?), а кто-то заявлял, что будет «на стороне правительства», даже если среди митингующих окажутся их друзья.

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Некоторые из этих тиктоков были записаны блогерами за деньги. Тиктокерша Лада Тутова, например, рассказывала «Новой», что ей 23 января пришла рассылка от некоей «Общественной организации по делам молодежи», в которой был размещен «срочный заказ на рекламу». Девушке предложили записать ролик о том, что все «очень устали от этого шума с Навальным», или на другую похожую тему из техзадания, которое шло вместе с заказом. Про подобные заказы рассказывали и другие блогеры: тиктокерам, у которых от 10 до 50 тысяч подписчиков, предлагали записать ролик за тысячу рублей, две тысячи предлагали тем, у кого больше 50 тысяч подписчиков.

Но роликов «против Навального» было заметно меньше (видео с хештегом #противнавального суммарно посмотрели 114 млн раз), поэтому, всякий раз, когда я заходил в TikTok, чувствовал какое-то воодушевление и единение. Казалось, что этот бесконечный ком из тысяч роликов, лайков и комментариев выкатится 23 января на улицы Москвы.

Этого виртуального единения, судя по всему, и испугались российские власти. И, поняв, что не могут контролировать TikTok, решили прибегнуть к традиционному методу борьбы с инакомыслием — запугиванию. Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить ролики с призывами к протестам, а потом оштрафовал на 4 миллиона рублей — по ст. 13.41 КоАП за «нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации». В Балашихе силовик несколько часов допрашивал девятиклассника — в школе, без родителей — из-за того, что тот повесил в классе портрет Навального. Чиновники обвинили в политизации молодежи «кукловодов». Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, например, заявила, что в TikTok сидят манипуляторы, которые нажимают на «эмоциональные точки», «чтобы [детям] хотелось крушить и все отрицать».

Настоящие манипуляторы, как оказалось, сидят в телевизоре — и манипулируют они не детьми, а их родителями. 22 января Первый канал за один день показал сразу два новостных сюжета о готовящихся акциях протеста.

Главный месседж этих сюжетов в эфире программы «Время» выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев: «Пожалуйста, проведите разговор и убедите своих детей отказаться от участия в этой акции».

На призывы чиновников «защитить детей» тут же в своей манере откликнулись учителя. Классные руководители присылали в родительские чаты страшилки про то, что на митинге «может произойти военизированное задержание с применением оружия» (так было в ижевской школе № 32), угрожали невыдачей аттестатов (так было в одной из школ Тулуна), назначали на 23 января контрольные и спортивные мероприятия и даже делали субботу учебным днем в тех школах, где в субботу не учатся. В университетах за участие в митинге по старинке грозили отчислением. Даже Минпросвещения высказалось в своем официальном сообществе в «ВКонтакте», напомнив, что «руки нечистоплотных взрослых» могут «втянуть ребенка в противоправные действия», и предложив вместо «прогулок» устроить горячо любимый российскими семьями домашний театр.

Генерального директора российского представительства TikTok Сергея Соколова пригласили для беседы в Госдуму. Представительство компании уже выразило готовность оперативно ответить на все вопросы, но этим, судя по всему, сотрудничество не ограничится — председатель комиссии по борьбе с иностранным вмешательством в дела РФ Василий Пискарев заявил, что стороны согласовывают формат дальнейшего взаимодействия. Видимо, с такой картиной мира, где в революционных настроениях молодежи виноват внутренний враг и враг внешний, жить проще.

Тренд с Навальным в TikTok сходит на нет — так там со временем случается с любым трендом. Но если TikTok-революция произошла однажды, она легко может произойти и второй раз: жажда перемен и отвращение ко лжи никуда у молодых не денутся. И это не важно, получится ли у учителей второй раз что-то отменить, назначив контрольные.

Артем Распопов

корреспондент

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