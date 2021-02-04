 

Любовь Успенская стала опекуншей напомнившей ей дочь маленькой девочки

04.02.2021, 7:14, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская певица Любовь Успенская показала совместный фотоснимок с маленькой девочкой Николь. Она призналась, что сейчас является ее опекуншей, а также пообещала подписчикам продемонстрировать много интересного контента с ней.
Своих поклонников Любовь Успенская попросила поддержать Николь в ее начинаниях, намекая на то, что у трехлетней девочки имеется талант. Однако его характер певица раскрывать не стала. Пользователи сети отметили, что исполнительница могла стать ее опекуншей не только из-за наличия таланта, но и того факта, что девочка может напоминать ей дочь, которая в настоящий момент живет в США и не поддерживает контакт с мамой.

Но не всех восхитило такое опекунство. Некоторые подписчики Любови Успенской предположили, что из Николь певица может сделать еще одного «Гном Гномыча», намекнув на сына Яны Рудковской. Стоит напомнить, что в ближайшем будущем королеве русского шансона предстоит бракоразводный процесс с Александром Плаксиным. После 30 лет совместной жизни в конце января они решили разойтись.

Источник: vm.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Ученые научились предсказывать приступ эпилепсии за сутки

19.11 / Сверхсекретная «Зона 51» остается просто загадочной «пустышкой»

18.09 / Скандалы: Винная комната на 3000 бутылок

27.10 / Мнение: Когда оскудеет казна Беларуси?

11.08 / Мнение: Тупик Лукашенко

14.11 / Мнение: По сути издевательство

01.02 / Шапка с помпоном и пуховик: Кейт Миддлтон записала неформальное видеообращение

16.12 / COVID-19 оказался опаснее сезонного гриппа

15.10 / “Процветание и радость”: Актриса Джованна Антонелли очаровала поклонников романтичным образом в ультракороткой юбке

20.10 / Российский эксперт рассказал о методе взлома камеры смартфона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска