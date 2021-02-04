Любовь Успенская стала опекуншей напомнившей ей дочь маленькой девочки

04.02.2021, 7:14, Разное

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Российская певица Любовь Успенская показала совместный фотоснимок с маленькой девочкой Николь. Она призналась, что сейчас является ее опекуншей, а также пообещала подписчикам продемонстрировать много интересного контента с ней.

Своих поклонников Любовь Успенская попросила поддержать Николь в ее начинаниях, намекая на то, что у трехлетней девочки имеется талант. Однако его характер певица раскрывать не стала. Пользователи сети отметили, что исполнительница могла стать ее опекуншей не только из-за наличия таланта, но и того факта, что девочка может напоминать ей дочь, которая в настоящий момент живет в США и не поддерживает контакт с мамой.

Но не всех восхитило такое опекунство. Некоторые подписчики Любови Успенской предположили, что из Николь певица может сделать еще одного «Гном Гномыча», намекнув на сына Яны Рудковской. Стоит напомнить, что в ближайшем будущем королеве русского шансона предстоит бракоразводный процесс с Александром Плаксиным. После 30 лет совместной жизни в конце января они решили разойтись.

Источник: vm.ru